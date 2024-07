Croatia Airlines riceve il suo primo A220 con una nuova livrea

La compagnia di bandiera croata e membro di Star Alliance, Croatia Airlines, ha ricevuto il suo primo A220-300 presso l’Airbus Mirabel site, Canada. Questa consegna fa parte del rinnovo dell’intera flotta della compagnia aerea con aeromobili di nuova generazione, il più grande progetto nella storia della compagnia che quest’anno celebra il suo 35° anniversario.

“Questo è il primo aeromobile consegnato alla compagnia aerea dai 13 A220-300 e due A220-100 per cui la compagnia si è impegnata. L’A220 rappresenterà un significativo passo avanti tecnologico per la compagnia aerea, introducendo una maggiore efficienza, con un consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

L’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente e circa il 40% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard del settore. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a far sì che tutti i suoi aeromobili siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030. L’A220 svolgerà un ruolo importante nell’aiutare a ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale di Croatia Airlines“, afferma Airbus.

“L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il 100-150 seat market. L’aeromobile può volare senza scalo fino a 3.600 miglia nautiche o 6.700 chilometri, rendendo l’A220 la soluzione ideale per facilitare la graduale espansione della rete di voli di Croatia Airlines e garantire che il servizio fornito sia di migliore qualità. Combinando aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l’A220 presenta un design di cabina innovativo per un comfort superiore dei passeggeri, grazie ai sedili più ampi, ai finestrini più grandi e ai vani portaoggetti più spaziosi della sua categoria.

A fine giugno 2024, circa 30 clienti hanno ordinato più di 900 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nello small single-aisle market. Oltre 340 A220 sono attualmente in volo su più di 1.400 rotte e più di 440 destinazioni in tutto il mondo. Ad oggi, più di 100 milioni di passeggeri hanno volato sull’A220“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)