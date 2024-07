Airbus riporta i risultati del primo semestre 2024

Airbus SE ha comunicato i risultati finanziari consolidati per il semestre (H1) conclusosi il 30 giugno 2024.

“La performance finanziaria del semestre riflette principalmente oneri significativi nel nostro space business. Stiamo affrontando le cause profonde di questi problemi”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “In commercial aircraft, ci concentriamo sulle consegne e sulla preparazione dei prossimi passaggi del ramp-up, affrontando al contempo specifiche sfide della supply chain e proteggendo l’approvvigionamento di key work packages”.

Gross commercial aircraft orders pari a 327 aereomobili (H1 2023: 1.080 aeromobili), con ordini netti di 310 aeromobili dopo le cancellazioni (H1 2023: 1.044 aeromobili). L’order backlog ammontava a 8.585 aeromobili commerciali a fine giugno 2024. Airbus Helicopters ha registrato 233 ordini netti (primo semestre 2023: 131 unità), inclusi 38 H225 per la polizia federale tedesca nel secondo trimestre. L’acquisizione ordini di Airbus Defence and Space in valore è stata di 6,1 miliardi di euro (primo semestre 2023: 6,0 miliardi di euro).

Consolidated revenues in aumento del 4% anno su anno, a 28,8 miliardi di euro (primo semestre 2023: 27,7 miliardi di euro), riflettendo principalmente il numero di consegne di aeromobili commerciali e un volume maggiore nell’Air Power business di Airbus Defence and Space. Sono stati consegnati in totale 323 aeromobili commerciali (primo semestre 2023: 316 aeromobili), di cui 28 A220, 261 A320 Family, 13 A330 e 21 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 4%, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne. Le consegne di Airbus Helicopters hanno totalizzato 124 unità (primo semestre 2023: 145 unità) con ricavi sostanzialmente stabili anno su anno, riflettendo una solida performance, in particolare nei servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 7% , principalmente trainati dal business Air Power, in parte compensati dal recente aggiornamento delle Estimates at Completion assumptions in Space Systems. Quattro A400M military airlifters sono stati consegnati nel primo semestre 2024 (primo semestre 2023: 3 aeromobili).

Consolidated EBIT Adjusted pari a 1,391 miliardi di euro (primo semestre 2023: 2,618 miliardi di euro). Questa diminuzione riflette principalmente gli oneri registrati nello Space Systems business per 989 milioni di euro.

EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities sceso a 1,954 miliardi di euro (primo semestre 2023: 2,256 miliardi di euro), con l’aumento delle consegne ridotto dagli investimenti per preparare il futuro.

L’A220 ramp-up continua verso un rateo mensile di 14 aeromobili nel 2026, con un focus sulla maturità industriale e sulla performance finanziaria del programma. Inoltre, il 24 giugno 2024, in linea con gli accordi in essere e come pianificato, la Società e Investissement Québec hanno concordato di fornire finanziamenti agli azionisti per Airbus Canada Limited Partnership. Come annunciato a giugno 2024, la A320 Family ramp-up trajectory è stata modificata per riflettere specifiche sfide della supply chain. Il rateo di 75 aeromobili A320 Family al mese è ora previsto per il 2027. L’A321XLR con motori CFM ha ricevuto la Type Certification dall’EASA all’inizio di luglio (leggi anche qui). L’entrata in servizio è prevista per la fine dell’estate 2024. Per quanto riguarda gli aeromobili widebody, la Società continua a puntare a un rateo mensile di 4 A330 nel 2024 e a un rateo di 12 per l’A350 nel 2028.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è sceso a 230 milioni di euro (primo semestre 2023: 274 milioni di euto), riflettendo le minori consegne e il mix di programmi.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è stato pari a -807 milioni di euro (primo semestre 2023: 78 milioni di euro), riflettendo i 989 milioni di euro di oneri principalmente legati alle updated Estimates at Completion in Space Systems.

Nel programma A400M, le attività di sviluppo proseguono verso il raggiungimento della roadmap di capacità rivista. Le attività di retrofit procedono in stretta collaborazione con il cliente.

Le Consolidated self-financed R&D expenses ammontano a 1,593 miliardi di euro (primo semestre 2023: 1,431 miliardi di euro).

Consolidated EBIT (reported) a pari a 1,456 miliardi di euro (primo semestre 2023: 1,887 miliardi di euro), inclusi aggiustamenti netti di +65 milioni di euro.

Il risultato finanziario è stato di -108 milioni di euro (1° semestre 2023: 102 milioni di euro), riflettendo principalmente l’impatto negativo della rivalutazione di alcuni investimenti azionari. Consolidated net income pari a 825 milioni di euro (1° semestre 2023: 1,526 miliardi di euro) con consolidated reported earnings per share pari a 1,04 euro (1° semestre 2023: 1,94 euro).

Consolidated free cash flow before customer financing pari a -529 milioni di euro (1° semestre 2023: 1,635 miliardi di euro), principalmente determinato dalla variazione del capitale circolante che include l’accumulo pianificato di scorte per supportare il ramp-up plan. Il consolidated free cash flow è stato di -559 milioni di euro (1° semestre 2023: 1,593 miliardi di euro).

Come base per la sua 2024 guidance, la Società non ipotizza ulteriori interruzioni dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle operazioni interne della Società e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La 2024 guidance è before M&A.

Su tale base, la Società mira a raggiungere nel 2024: circa 770 consegne di aeromobili commerciali; EBIT Adjusted pari a circa 5,5 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing di circa 3,5 miliardi di euro.

