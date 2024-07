L’EASA certifica il LEAP-powered Airbus A321XLR

CFM International celebra la certificazione dell’Airbus A321XLR con motore LEAP da parte dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA) (leggi anche qui).

“L’A321XLR rappresenta il quinto membro della A320neo family aircraft powered by LEAP engines. A supporto della certificazione dell’aeromobile c’erano gli update agli engine’s type certificates, che l’EASA e la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti hanno concesso il 10 luglio”, afferma CFM International.

“La certificazione dell’A321XLR con motore CFM rappresenta una pietra miliare importante nel fornire ai nostri operatori una maggiore flessibilità nella pianificazione delle rotte”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Il motore è sempre stato progettato con 35.000-lb. thrust capability for longer range, higher max takeoff weight aircraft. Di conseguenza, non sono state necessarie modifiche al motore, offrendo agli operatori il vantaggio aggiuntivo di una 100% commonality con le flotte esistenti della A320neo Family”.

“Mentre l’industria aeronautica si riunisce al Farnborough International Airshow, i visitatori potranno vedere il LEAP-powered A321XLR in flight display. Ad oggi, 11 compagnie aeree e lessors hanno scelto i motori LEAP per equipaggiare più di 190 A321XLR. Includendo l’A321LR e l’A321neo, i motori LEAP sono stati la scelta preferita da oltre 70 clienti su oltre 2.300 large, long-range Airbus single-aisle aircraft.

La CFM LEAP engine family garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 inferiori dal 15 al 20%, nonché un significativo miglioramento del rumore, rispetto ai motori della generazione precedente. Con oltre 3.300 LEAP-powered aircraft in servizio, il motore ha consentito ai CFM customers di evitare 35 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Il motore è stata la most successful new product introduction nei 50 anni di storia di CFM, con il più rapido ramp-up of engine flight hours mai registrato nel settore, superando 50 milioni di ore in soli otto anni”, conclude CFM International.

