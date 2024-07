JetBlue annuncia i risultati del secondo trimestre 2024

JetBlue Airways Corporation ha comunicato i risultati finanziari per il secondo trimestre 2024.

“Abbiamo chiuso la prima metà del 2024 con significativi miglioramenti anno su anno nelle nostre operazioni e superato la nostra second quarter guidance attraverso una solida esecuzione, una prima prova che i cambiamenti che stiamo implementando come parte della nostra refocused strategy stanno producendo benefici positivi”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer. “Oggi e nel corso dell’anno siamo entusiasti di condividere maggiori dettagli su JetForward, il nostro quadro strategico per riportare JetBlue a una redditività sostenuta e le quattro mosse prioritarie volte a generare un valore significativo nei prossimi anni. Queste includono l’aumento dell’affidabilità e il raddoppio del nostro impegno per un servizio attento, per migliorare la soddisfazione e generare risparmi sui costi; il reinvestimento nella creazione del best leisure network sulla costa orientale, dove siamo posizionati per vincere; il potenziamento delle nostre attuali offerte di prodotti e dei vantaggi fedeltà per offrire le esperienze elevate e differenziate che i nostri clienti desiderano; il mantenimento di bassi costi, in modo da poter continuare a offrire ai clienti un valore eccezionale, mentre costruiamo un futuro finanziario sicuro per JetBlue”.

“Nel secondo trimestre abbiamo continuato a implementare la nostra strategia JetForward con l’annuncio di cambiamenti di rete più significativi. Mentre avanziamo nella seconda metà dell’anno, annunceremo ulteriori iniziative progettate per migliorare ulteriormente la nostra proposta di valore per i clienti, colmare il divario nella nostra offerta di prodotti e generare significativi benefici finanziari”, ha affermato Marty St. George, JetBlue’s president.

Risultati finanziari del secondo trimestre 2024

Net income per il secondo trimestre 2024 secondo GAAP di $25 milioni o $0,07 earnings per share. Escludendo gli special items, adjusted net income per il secondo trimestre 2024 di $26 milioni, o $0,08 earnings per share.

La capacità nel secondo trimestre 2024 è diminuita del 2,7% anno su anno.

Operating revenue di $2,4 miliardi per il secondo trimestre 2024, in calo del 6,9% anno su anno.

Operating expense di $2,4 miliardi per il secondo trimestre 2024, in calo dello 0,1% anno su anno.

“Con la solida base di JetForward, siamo pronti a generare 800-900 milioni di dollari di incremental EBIT dal 2025 al 2027 e ci aspettiamo che il beneficio si realizzi in modo uniforme in quei tre anni”, ha affermato Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer. “Ci stiamo mettendo sulla strada per ripristinare la salute del nostro bilancio. Il nostro obiettivo futuro sarà quello di generare valore dalla nostra base patrimoniale esistente e, in ultima analisi, generare un positive free cash flow“.

“Mentre mettiamo in atto la nostra strategia per tornare alla redditività, restiamo concentrati sul raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari a breve termine. Nella seconda metà, prevediamo che lo slancio dei ricavi unitari anno su anno rafforzerà il fatturato, supportato dai nostri 300 milioni di revenue initiatives e dalla continua normalizzazione della capacità competitiva nelle nostre principali aree geografiche”, ha concluso Marty St. George.

