KLM insieme a Città Metropolitana di Milano per promuovere la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio

KLM Royal Dutch Airlines annuncia con la sua adesione al bando di mobilità sostenibile promosso da Città Metropolitana di Milano.

A questo progetto, KLM ha scelto di parteciparvi integrandolo nella propria iniziativa nazionale “Adotta una ciclabile”, lanciata nell’ottobre 2023 in collaborazione con PisteCiclabili.com. Dopo Napoli e Genova, Milano diventa così la terza grande aera metropolitana che ne sarà protagonistra.

“Il fine di “Adotta una ciclabile” è incentivare uno stile di vita più sano e maggiormente sostenibile, garantendo la copertura dei costi di manutenzione di selezionati percorsi ciclabili all’interno delle città italiane partecipanti. A Milano, la compagnia aerea olandese sarà impegnata nella manutenzione di uno dei tratti ciclabili più frequentato della città, che va dalla macroarea Corelli-Idroscalo all’aeroporto di Milano Linate. La bicicletta, simbolo della cultura olandese, diventa così un mezzo per rafforzare il legame con la cultura italiana.

L’adesione al bando della Città Metropolitana, che sarà valida fino al 2026, porta con sé una forte valenza sociale. KLM, grazie alla mediazione della società di consulenza Right Hub Società Benefit, ha stretto infatti un protocollo d’intesa con Città Metropolitana e con il Collocamento Mirato di Milano che prevede l’affidamento dei lavori di manutenzione alla cooperativa sociale “Il Giardinone”. Questa cooperativa supporterà l’iniziativa attraverso l’impiego di lavoratori appartenenti a categorie fragili, inclusi quelli con disabilità, in convenzione con l’articolo 14 della legge 68/99. Un’opportunità che unisce l’attenzione all’ambiente con l’inclusione sociale e lavorativa”, afferma KLM.

“L’interesse che “Adotta una ciclabile” sta suscitando sia da parte delle istituzioni che dei cittadini evidenzia l’importanza del nostro progetto. Siamo orgogliosi di collaborare con Città Metropolitana Milano e di poter ampliare l’impatto sociale delle nostre iniziative, grazie all’impiego di lavoratori appartenenti a categorie fragili. Questo ci incoraggia a proseguire con entusiasmo in questo percorso”, afferma Eléonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia.

Secondo il consigliere delegato alla mobilità Marco Griguolo: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di coniugare mobilità sostenibile e inclusione sociale, questa collaborazione è un passo significativo in questa direzione. Oggi più che mai è necessario che le soluzioni per la mobilità tengano conto anche di questi aspetti, nel concepire il biciplan “Cambio” abbiamo individuato la ciclabilità come elemento centrale della mobilità inclusiva; per questo siamo orgogliosi di aver creato le condizioni per avviare al lavoro persone fragili e di ciò ringraziamo anche KLM Royal Dutch Airlines per il fattivo impegno dimostrato”.

“Le opere di manutenzione per la pista ciclabile della macroarea Corelli-Idroscalo si concentreranno principalmente sulla gestione del verde. In particolare, verrà creata un’aiuola dedicata a KLM con piante di sedum. Lungo il percorso ciclabile saranno installati pannelli informativi che descriveranno il progetto “Adotta una ciclabile”, accompagnando i ciclisti nel loro tragitto verso il parco lago.

Per maggiori informazioni: https://www.piste-ciclabili.com/klm-adotta-ciclabili – https://www.cittametropolitana.mi.it/cambiobiciplan/it/“, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)