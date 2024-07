Emirates opererà un secondo servizio con A380 per Bali per soddisfare la domanda stagionale

Emirates ha annunciato che opererà un secondo servizio giornaliero con A380 tra Dubai e Bali, a partire dal 1° settembre e fino al 26 ottobre, per soddisfare l’aumento della domanda di viaggi verso l’isola durante la prossima stagione di punta.

“Dal 1° settembre al 26 ottobre 2024, il volo EK398/399 di Emirates tra Dubai (DXB) e Bali (DPS) verrà aggiornato con un Airbus A380, in sostituzione dell’attuale servizio con Boeing 777.

Il servizio potenziato si baserà sul successo del primo servizio A380 di Emirates per l’Indonesia, lanciato il 1° giugno 2023, e alimenterà anche più traffico in entrata a Bali durante uno dei periodi più trafficati dell’anno, collegando senza problemi i viaggiatori dall’Indonesia a Dubai e oltre attraverso l’ampia rete globale di Emirates“, afferma Emirates.

“Emirates continua a rafforzare il suo impegno di lunga data nel fornire esperienze di viaggio di livello mondiale e supportare il crescente settore dei viaggi e del turismo in Indonesia. Servendo Bali con doppi voli A380, la compagnia aerea offrirà oltre 2.600 posti settimanali aggiuntivi da e per l’isola, per aiutare a soddisfare la crescente domanda durante l’alta stagione dei viaggi. Con questo servizio aggiuntivo, più passeggeri da e per l’Indonesia potranno godere dei migliori prodotti e servizi dell’iconico aereo, tra cui le sue spaziose cabine, l’esclusiva Onboard Lounge e ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates che offre oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand.

Emirates ha lanciato un servizio giornaliero non-stop da Dubai a Bali nel 2015, aggiungendolo ai suoi voli programmati per Giacarta, iniziati nel 1992. Emirates vola verso più di 144 destinazioni in sei continenti e attualmente offre doppi voli giornalieri per Giacarta e Bali.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, Emirates Sales Office o contact center, oppure tramite agenzie di viaggio. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)