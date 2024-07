Paris 2024 Olympic and Paralympic Games: Air France ha già accolto a bordo dei suoi aerei oltre 9.000 ospiti accreditati

Come official partner of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France si è mobilitata per diverse settimane per accogliere delegazioni sportive, media e tifosi al più grande evento sportivo del mondo.

“In questa fase, la compagnia aerea ha trasportato oltre 9.000 ospiti accreditati (atleti, delegazioni sportive e stampa) in rappresentanza di oltre 150 delle 206 nazionalità totali presenti ai Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. Quindi, 1 ospite accreditato su 3 che è già arrivato a Parigi in aereo ha viaggiato con Air France.

Il picco di arrivi si è verificato il 25 luglio 2024, il giorno prima della cerimonia di apertura, con quasi 1.000 persone accreditate trasportate in un solo giorno. Il 90% di tutti gli ospiti accreditati è arrivato all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, l’hub globale di Air France. Anche le prime delegazioni di atleti paralimpici hanno iniziato ad arrivare in Francia, per riscaldarsi prima dell’inizio ufficiale della competizione.

In termini di numeri complessivi, le delegazioni provenienti da Giappone, Svizzera e Stati Uniti sono state le più rappresentate a bordo degli aerei di Air France.

Mentre la maggior parte delle delegazioni si è riunita a Parigi prima della cerimonia di apertura del 26 luglio, gli arrivi continuano a un ritmo costante con l’avanzare degli eventi olimpici”, afferma Air France.

“Inoltre, la compagnia aerea si sta già preparando per la partenza degli atleti al termine delle competizioni. A differenza degli arrivi, che sono stati graduali, si prevede che le partenze si concentreranno in un periodo di 24-48 ore dopo la cerimonia di chiusura. Le partenze di punta sono previste per il 12 agosto.

Per garantire un’esperienza fluida a tutti i clienti, che siano in viaggio per i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 o meno, Air France ha contribuito a creare un sistema dedicato per atleti e delegazioni nel cuore del Villaggio olimpico e paralimpico.

Atleti e delegazioni potranno depositare i bagagli il giorno prima della partenza direttamente al Villaggio e utilizzeranno un percorso dedicato da e per l’aeroporto. Aperto nell’arco di tre giorni a partire dalle cerimonie di chiusura (11 agosto per i Giochi Olimpici e 8 settembre per i Giochi Paralimpici), questo off-site check-in system (o OAP Off-Airport Process) mobiliterà fino a 125 Air France ground staff che registreranno i bagagli delle delegazioni che viaggiano con Air France e le sue compagnie aeree partner”, conclude Air France.

Air France svela un nuovo episodio della serie TV “Miraculous” a bordo dei suoi voli a lungo raggio

A partire dal 1° agosto 2024, Air France, in collaborazione con Mediawan, offre ai giovani viaggiatori e ai loro genitori la possibilità di godersi un nuovo episodio della famosa serie animata francese Miraculous™, disponibile esclusivamente a bordo dei suoi voli a lungo raggio.

“Air France e Mediawan, leading independent production and distribution company in Europa, si uniscono per l’alta stagione estiva per mostrare l’iconico brand francese Miraculous™. Trasmesso esclusivamente a bordo dei voli a lungo raggio della compagnia aerea a partire da domani, questo episodio dell’acclamata serie TV realizzata appositamente per i clienti Air France è ambientato a Parigi. In questo episodio intitolato ‘Ladybug & cat noir: welcome to Paris’, le famiglie possono seguire le avventure dei due eroi della serie in un’avventura emozionante attraverso la City of Light.

La loro missione è quella di sventare i piani del sinistro Papillon, che sta cercando di far sparire tutti i monumenti della città, offrendo uno spaccato educativo del cuore della capitale francese. In un omaggio alla compagnia aerea, i personaggi invitano il mondo intero a scoprire Parigi sui voli Air France e l’Airbus A350, l’ammiraglia della sua flotta a lungo raggio, appare più volte durante l’episodio”, afferma Air France.

“Questo episodio di tredici minuti, disponibile in francese e inglese, sarà disponibile sui 36.000 schermi della compagnia aerea per un anno. Sarà presto disponibile anche online, per il divertimento di tutti.

Per garantire che ogni volo sia sinonimo di piacere, Air France offre oltre 1.500 ore di intrattenimento in volo in tutte le sue cabine a lungo raggio, inclusi contenuti dedicati ai giovani passeggeri. La compagnia aerea offre una selezione di titoli Disney e promuove produzioni francesi con contenuti di edutainment, cartoni animati e film recenti”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)