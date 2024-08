JetBlue annuncia la prima fornitura regolare di Blended Sustainable Aviation Fuel (SAF) a New York

JetBlue e World Fuel Services (World Fuel), una società di World Kinect, hanno annunciato un nuovo accordo commerciale per portare la prima fornitura regolare di Blended Sustainable Aviation Fuel (SAF), fornito da Valero Marketing and Supply Company (Valero), una sussidiaria di Valero Energy Corporation, al John F. Kennedy International Airport (JFK), a partire dal quarto trimestre 2024.

“In base ai termini dell’accordo iniziale di 12 mesi, JetBlue dovrebbe ricevere la consegna di un minimo di 1.000.000 di galloni di neat sustainable aviation fuel (circa 3.300.000 galloni miscelati), con un’opzione per acquistare fino a 4.000.000 di galloni aggiuntivi (circa 13.300.000 galloni miscelati). Il blended SAF sarà reso disponibile tramite l’infrastruttura esistente, tra cui la Colonial Pipeline”, afferma JetBlue.

“Questo SAF disponibile nella nostra città natale è un segnale chiave del crescente impegno dei principali produttori di carburante e del potenziale del SAF per affrontare in modo significativo le emissioni di carbonio dell’aviazione”, ha affermato Sara Bogdan, managing director of sustainability and environmental social governance, JetBlue. “Sfruttando l’esperienza riconosciuta a livello mondiale di Valero nei mercati energetici e nella logistica e utilizzando la jet fuel distribution infrastructure esistente, questa nuova fornitura su larga scala di SAF è destinata a essere un momento cruciale, poiché il settore aumenta l’uso del SAF. Per massimizzare davvero l’impatto di questa opportunità sarà necessario un impegno in tutti i settori”.

“JetBlue è da tempo interessata a portare blended SAF nel nord-est e spera di massimizzare la fornitura attraverso relazioni con altre aziende di New York. La compagnia aerea si aspetta che con programmi di supporto e incentivi aziendali in corso, questo primo passo preparerà il terreno per un blended SAF market in uno dei sistemi aeroportuali più trafficati al mondo.

Il SAF, prodotto da Diamond Green Diesel, LLC, una joint venture tra un’affiliata Valero e Darling Ingredients Inc., sarà miscelato da Valero con jet fuel convenzionale per creare blended SAF, e consegnato da World Fuel. Il blended SAF è un drop-in product per aeromobili e infrastrutture esistenti. Il SAF è prodotto da una vasta gamma di materie prime, tra cui rifiuti agricoli e oli da cucina usati. Può ridurre le emissioni di gas serra del ciclo di vita di circa l’80%, rispetto al jet fuel convenzionale odierno. Si prevede che il carburante in base a questo accordo venga consegnato tramite l’esistente jet fuel distribution infrastructure e rivendicato da JetBlue a New York.

Oggi, come risultato di programmi a livello statale che incentivano l’uso di carburanti rinnovabili, la maggior parte del blended SAF fornito a livello nazionale viene consegnato negli aeroporti della costa occidentale. È necessario il coinvolgimento dei settori pubblico e privato per espandere la fornitura di SAF a più città e aumentare le economie di scala”, prosegue JetBlue.

“Come hub globale per viaggi e commercio, abbiamo l’opportunità di far sì che New York venga vista anche come un centro per le aziende responsabili”, ha affermato Sara Bogdan, managing director of sustainability and environmental social governance, JetBlue. “Stiamo chiedendo alle aziende che si affidano ai voli convenienti e facilmente disponibili da e per i nostri aeroporti nell’area di New York di aiutarci a mostrare la domanda e l’interesse per opzioni più sostenibili”.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)