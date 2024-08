Lufthansa Group completa la vendita di AirPlus International a SEB Kort

Ieri, 31 luglio 2024, Lufthansa Group ha completato la vendita di AirPlus International GmbH (ex Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH). Con il completamento della transazione, AirPlus con tutte le filiali e le filiali internazionali verrà trasferita da Lufthansa Group a SEB Kort Bank AB, con sede a Stoccolma, dopo che la vendita è stata concordata contrattualmente a giugno 2023. Il prezzo di acquisto ammonta a circa 450 milioni di euro.

“I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti i dipendenti di AirPlus. Con la loro dedizione, passione e duro lavoro, hanno trasformato AirPlus da un ex Lufthansa project in un provider leader di B2B payment services, che ora è apprezzato da oltre 55.000 clienti in tutto il mondo. Sono lieto che abbiamo trovato un nuovo forte proprietario del settore finanziario in SEB Kort, con cui AirPlus scriverà il prossimo capitolo del successo e continuerà a guidare la trasformazione digitale nel settore dei pagamenti”, afferma Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG.

La vendita fa parte della strategia di Lufthansa Group di concentrarsi ancora di più sul suo core business. “Dopo la vendita del catering business lo scorso anno e il recente investimento condizionato approvato in ITA Airways, la chiusura della vendita di AirPlus è un’ulteriore prova che stiamo implementando costantemente la nostra strategia”, afferma Niggemann.

AirPlus rimarrà membro del global payment network Universal Air Travel Plan, Inc. (UATP) dopo la vendita.

