Le U.S. Army Special Operations ordinano altri due MH-47G Block II Chinook da Boeing

A giugno, lo U.S. Army Special Operations Aviation Command (USASOAC) ha assegnato a Boeing un contratto da 115 milioni di dollari per produrre altri due velivoli MH-47G Block II Chinook e iniziare l’approvvigionamento avanzato per futuri elicotteri. Incluso il nuovo ordine, l’esercito ha stipulato un contratto per un totale di 46 velivoli MH-47G Block II.

“Che si tratti di operare nel cuore della notte o su terreni difficili, l’MH-47G Block II è un cavallo di battaglia collaudato per le operazioni speciali”, ha affermato Heather McBryan, Cargo Programs vice president and program manager for Boeing Defense, Space & Security. “È un privilegio per noi supportare gli sforzi di modernizzazione in corso di USASOAC, che continueranno ad avere un impatto concreto sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

“L’USASOAC Chinook modernization program supporta oltre 20.000 posti di lavoro e 360 fornitori in 40 stati degli Stati Uniti. La produzione del Chinook Block II sfrutta e rafforza la base manifatturiera che fornirà supporto alla linea di produzione per nuovi aeromobili e il mantenimento della flotta.

Con un reinforced airframe, redesigned fuel tanks e avionica all’avanguardia, l’MH-47G Block II heavy-lift helicopter migliora le capacità dell’USASOAC. Inoltre, il design Block II consente futuri sforzi di modernizzazione accessibili, mantenendo in volo l’iconico elicottero da trasporto pesante per i decenni a venire”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)