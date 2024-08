Rolls-Royce comunica i risultati del primo semestre 2024

Rolls-Royce Holdings Plc ha riportato i risultati finanziari del primo semestre 2024. “La solida prima metà dell’anno dà fiducia per aumentare la guidance. Le distribuzioni agli azionisti saranno ripristinate in relazione ai risultati dell’intero anno 2024.

L’underlying operating profit di 1,1 miliardi di £ e l’underlying margin del 14,0% riflettono l’impatto delle nostre iniziative strategiche, con vantaggi di ottimizzazione commerciale ed efficienza dei costi in tutto il Gruppo.

Free cash flow di 1,2 miliardi di £ guidato da un utile operativo più elevato.

Debito netto ridotto a 0,8 miliardi di £, guidato da un statutory net cash flow from operating activities di 1,7 miliardi di £.

Full year guidance aumentata in un contesto di supply chain difficile: ora prevediamo un underlying operating profit compreso tra 2,1 e 2,3 miliardi di £ e un free cash flow compreso tra 2,1 e 2,2 miliardi di £”, afferma Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha affermato: “La nostra trasformazione di Rolls-Royce in un business ad alte prestazioni, competitivo, resiliente e in crescita sta procedendo con ritmo e intensità. Stiamo espandendo i guadagni e il potenziale di cassa del business in un ambiente di supply chain impegnativo, che stiamo gestendo in modo proattivo. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi a medio termine. I nostri solidi risultati del primo semestre riflettono la continua consegna delle nostre iniziative strategiche e un’attenzione incessante all’ottimizzazione commerciale e all’efficienza dei costi in tutto il Gruppo. Questi risultati e la nostra maggiore resilienza finanziaria ci danno la sicurezza di aumentare la nostra 2024 guidance e ripristinare le distribuzioni agli azionisti in relazione ai risultati dell’intero anno 2024”.

“Utile operativo e margini significativamente più elevati in un contesto di supply chain difficile. L’underlying operating profit è aumentato di 0,5 miliardi di sterline, a 1,1 miliardi di sterline, con un aumento del 74% rispetto al periodo precedente. Ciò è stato determinato dal nostro programma di trasformazione e dalle iniziative strategiche, con vantaggi di ottimizzazione commerciale ed efficienza dei costi in tutto il Gruppo. L’underlying operating margin è aumentato di 4,4 punti, al 14,0%.

Il miglioramento più significativo si è verificato in Civil Aerospace, che ha registrato un margine operativo del 18,0% (primo semestre 2023: 12,4%).

Defence ha registrato un underlying operating margin del 15,5% (primo semestre 2023: 13,6%).

Come abbiamo condiviso nel nostro Capital Markets Day a novembre 2023, ci impegniamo a ripristinare le distribuzioni regolari agli azionisti. Stiamo facendo grandi progressi rafforzando il bilancio e creando resilienza”, prosegue Rolls-Royce.

“Il successo del nostro programma di trasformazione e delle iniziative strategiche è evidente nella nostra performance finanziaria nella prima metà del 2024. Abbiamo fatto buoni progressi e c’è ancora molto da fare. Il nostro quadro strategico si basa su quattro pilastri:

Portfolio choices & partnerships: in Civil Aerospace, le consegne del Pearl 700 stanno aumentando per il business jet Gulfstream G700 entrato in servizio nell’aprile 2024. Abbiamo consegnato 83 motori Pearl nella prima metà dell’anno e le nostre azioni di ottimizzazione commerciale significano che le business aviation engine deliveries sono ora per lo più redditizie. Abbiamo anche investito per aumentare la nostra capacità a Derby e Dahlewitz, il che ci consentirà di consegnare circa il 40% in più di nuovi motori all’anno dal 2025 rispetto al 2023, con una maggiore capacità per supportare i crescenti volumi aftermarket. L’anno scorso abbiamo individuato aree di disinvestimento, dalle quali prevediamo di generare ricavi lordi da 1,0 a 1,5 miliardi di sterline entro il 2028. Come parte di ciò, abbiamo completato le cessioni dei Direct Air Capture assets nel periodo e, il 31 luglio, l’off-highway engines business nel lower power range in Power Systems.

Advantaged businesses & strategic initiatives: in Civil Aerospace, il Trent XWB-97 è stato il nostro motore più venduto, con 108 nuovi ordini effettuati nella prima metà dell’anno. Il nostro programma di investimenti da 1,0 miliardi di sterline per migliorare il time on wing dei nostri motori moderni sta procedendo bene. I test di volo stanno per iniziare per la Trent 1000 TEN HPT blade. Questa parte raddoppierà il time on wing del motore Trent 1000 TEN ed è già in servizio su circa il 50% della flotta Trent 7000. Abbiamo completato la progettazione di ulteriori miglioramenti per i Trent 1000 e 7000 che offriranno un incremento del 25-30% del time on wing entro la fine del 2025. Abbiamo anche testato dei miglioramenti per il Trent XWB-84, che incrementano ulteriormente la fuel efficiency di questo motore best-in-class. Continuiamo a impegnarci per migliorare i termini commerciali e ridurre i costi nei nostri contratti widebody e business aviation. In Defence, siamo stati selezionati per collaborare con il prime contractor SNC per fornire engines per l’US Air Force Survivable Airborne Operations Center (SAOC) programme.

Efficiency & simplification: in totale, prevediamo che il nostro Efficiency & Simplification programme produrrà oltre 250 milioni di sterline di risparmi cumulativi entro la fine del 2024, sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di 400-500 milioni di sterline di risparmi a medio termine. In questo ambito, siamo anche sulla buona strada per produrre circa 200 milioni di sterline all’anno di vantaggi di progettazione organizzativa entro la fine del 2025. Il nostro nuovo design organizzativo è entrato in vigore il 1° giugno 2024, creando un’organizzazione più snella e focalizzata, con meno livelli. Inoltre, continuiamo a concentrarci sulla promozione delle sinergie di approvvigionamento in tutto il Gruppo.

Lower carbon & digitally enabled businesses: in Power Systems, stiamo sviluppando un highly efficient hydrogen engine, finanziato in parte dal governo tedesco. Nel segmento Power Generation, abbiamo vinto importanti contratti per Battery Energy Storage Systems (BESS), tra cui un contratto con la Lettonia per installare uno dei più grandi BESS nell’UE. In Civil Aerospace, abbiamo introdotto tecnologie di apprendimento automatico e di imaging avanzate per ispezionare le turbine blades, con conseguente processo più rapido e coerente che riduce i costi delle shop visits e prolunga il time on wing dei componenti critici del motore”, continua Rolls-Royce.

“Queste iniziative strategiche e il nostro programma di trasformazione stanno espandendo i guadagni e il potenziale di cassa dell’azienda. Dopo una solida prima metà dell’anno in tutte le divisioni, stiamo aumentando la nostra full year 2024 guidance. Ciò riflette la continua esecuzione delle nostre iniziative strategiche, in particolare l’ottimizzazione commerciale e l’efficienza dei costi, nonostante l’impatto delle prolungate sfide della supply chain”, conclude Rolls-Royce.

Rolls-Royce completa la vendita del lower power range engine business a DEUTZ AG

Rolls-Royce ha completato la vendita del lower power range engines business di Rolls-Royce Power Systems AG a Deutz AG. La vendita segue l’annuncio del 13 dicembre 2023 di un accordo di massima raggiunto e il prezzo di vendita è nell’high double-digit million euro range.

Il dott. Joerg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems ha affermato: “Questo accordo segue il riallineamento della nostra strategia per concentrarci sulla fornitura e manutenzione di motori e sistemi principalmente di nostra produzione. Stiamo cedendo un buon business, un’eccellente base di clienti e un team forte”.

“In seguito alla transazione, Deutz assumerà la distribuzione della mtu Classic series nel lower power range e delle mtu engine series da 1000 a 1500, che si basano su tre Daimler Truck engine platforms. Questi motori rientrano nella classe di cilindrata da 5 a 16 litri con una potenza fino a 480 kW e sono utilizzati in una varietà di applicazioni off-highway.

Power Systems continuerà a utilizzare motori basati sulla tecnologia Daimler Truck per equipaggiare railway and military land vehicles, nonché per la generazione di energia. Anche l’attività di manutenzione relativa ai motori già in uso fa parte della vendita e, dopo una fase di transizione, dovrebbe essere gestita esclusivamente da Deutz-authorised partners dal 1° gennaio 2025″, conclude Rolls-Royce.

