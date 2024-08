News Brevi – 01.08.2024

SICUREZZA VOLO: LA DASAS E L’85° CENTRO SAR DI PRATICA DI MARE TESTANO IL NUOVO PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE – Mercoledì 17 luglio, presso il Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Militare (DAM) di Torvajanica (RM), si è svolta l’esercitazione “Water Safe 01-2024”, organizzata congiuntamente dall’Ufficio Sicurezza Volo della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale e dall’85° Centro SAR di Pratica di Mare. L’attività esercitativa ha visto coinvolte diverse realtà operative dei vari Reparti coubicati sull’aeroporto romano, sia dell’Aeronautica Militare che della Marina Militare e di altri Corpi Armati dello Stato (Guardia di Finanza e Polizia di Stato), ed è stata svolta in collaborazione con la Guardia Costiera che ha momentaneamente interdetto la balneazione nel tratto di mare interessato, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’attività. L’esercitazione ha avuto la triplice finalità di: testare il nuovo Piano di Emergenza Aeroportuale, stilato dall’Ufficio Sicurezza Volo della DASAS e recentemente approvato dal Comandante della Divisione Aerea, il Gen. D.A. Alessandro De Lorenzo, per far fronte a una emergenza al di fuori del sedime aeroportuale; addestrare il personale coinvolto ad attuare le procedure di sicurezza previste in caso di emergenza quali, nello specifico, effettuare il recupero di personale disperso in mare; affinare le sinergie tra le diverse realtà operative coinvolte (85° Centro SAR, Ufficio Sicurezza Volo DASAS, equipaggi di volo di Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Marina Militare e Polizia di Stato). Un equipaggio dell’85° Centro SAR, a bordo dell’elicottero HH139B, ha simulato un intervento di soccorso in mare di equipaggi di volo coinvolti in un incidente aereo. Portati al largo della costa antistante il DAM di Torvajanica, Ente dipendente dalla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, gli equipaggi coinvolti hanno ricevuto l’assistenza dal personale aerosoccorritore dell’85° Centro SAR, qualificato e addestrato per la movimentazione di piccole imbarcazioni e contemporaneamente per le immersioni subacquee, sono stati recuperati a bordo di un elicottero HH-139B tramite l’utilizzo del verricello ed assistiti dal personale di bordo dell’elicottero. Il tutto coordinato dell’Ufficio Sicurezza Volo della DASAS, guidato dal Col. Federico Merola, e supervisionato dal Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, Gen. D.A. Alessandro De Lorenzo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA SOSPENDE I VOLI TRA NEW YORK E TEL AVIV FINO AL 2 AGOSTO – Delta informa: “I voli Delta tra New York-JFK e Tel Aviv saranno sospesi fino a venerdì 2 agosto, a causa del conflitto in corso nella regione. Le vendite dei voli per DL234 il 31 luglio e il 1° agosto e DL235 il 1° agosto e il 2 agosto sono sospese. I clienti interessati dal cambio di programma riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. I posti sulle Delta partner airlines Air France e EL AL Israel Airlines rimangono prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations quando disponibili. Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in evoluzione e valuta le nostre operazioni in base alle linee guida sulla sicurezza e ai report di intelligence e comunicherà eventuali aggiornamenti se necessario. È stato emesso un travel waiver per tutti i clienti che hanno prenotato un viaggio da/per TLV prima del 14 agosto 2024. Il 31 dicembre 2023 era la precedente data limite per i clienti per apportare modifiche alla propria prenotazione, tra cui riprenotazione, cancellazione o elaborazione di un rimborso”.

IN AEROPORTO A BARI UN DESK INFORMATIVO SULLA BASILICATA – Inaugurato questa mattina nell’area arrivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari il desk informativo della Basilicata, voluto dall’agenzia di promozione territoriale lucana. “La presenza della Basilicata nei nostri aeroporti ci onora e al tempo stesso rafforza il concetto di macroregione Puglia-Basilicata di cui si parla da tempo. Questo desk rappresenta non solo un importante passo avanti nella collaborazione tra le nostre regioni, ma anche un punto di riferimento per i viaggiatori che intendono scoprire le meraviglie della Basilicata, oltre al nostro territorio e alle sue eccellenze. La presenza della Basilicata all’interno dei nostri aeroporti dimostra la volontà di creare un sistema turistico e culturale integrato, capace di valorizzare le specificità locali e di offrire ai visitatori un’esperienza di viaggio sempre più ricca e diversificata tra due regioni che distano meno di un’ora in auto fra loro. Ringrazio l’APT Basilicata per la fiducia riposta in Aeroporti di Puglia e per aver scelto i nostri scali come vetrina per le proprie bellezze. Siamo certi che questo nuovo servizio contribuirà a rafforzare i legami tra le nostre comunità e a promuovere il turismo in entrambe le regioni, a beneficio dell’intero Mezzogiorno”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. “Si tratta di una opportunità promozionale per tutta la nostra regione. Al nostro stand i viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Bari riceveranno materiale informativo su tutti i Comuni della nostra regione, sulle aree protette, sul nostro patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e culturale e sui tanti modi di scoprire la nostra regione. Inoltre, riceveranno informazioni sui mezzi di trasporto pubblico che collegano l’aeroporto con Matera, la costa jonica e il resto della Basilicata. L’aeroporto di Bari è la principale porta di accesso verso la Basilicata turistica per quanti vengono dall’Italia e dal resto del mondo”, afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

SKYTEAM OFFRE STRUMENTI PER RENDERE I VIAGGI PIU’ FLUIDI PER I CLIENTI – SkyTeam sta lavorando per rendere i viaggi più fluidi e integrati per i clienti che si collegano tra vettori. Una serie di utili online pre-trip tools aiuta i viaggiatori a sapere cosa portare a bordo, quali documenti sono necessari e i vantaggi aeroportuali per i frequent flyer. “Con l’inizio dei viaggi in alta stagione è rassicurante per i clienti avere tutto ciò di cui hanno bisogno per il loro viaggio prima di partire per l’aeroporto, da cosa portare sull’aereo, alla consapevolezza di avere i documenti di viaggio corretti”, ha affermato Alesandro Fusaro, SkyTeam’s Customer Journey Manager. “Oltre a garantire che abbiano un passaporto valido, incoraggiamo i clienti a utilizzare i nostri strumenti online per evitare sorprese inaspettate e rendere il loro viaggio più agevole, anche quando gli aeroporti sono più affollati”. “Il pratico handy Carry-on Calculator di SkyTeam consente ai viaggiatori di verificare che il proprio bagaglio a mano sia conforme alle norme della compagnia aerea prima di arrivare in aeroporto. I risultati si basano sulle franchigie per bagaglio a mano e oggetti personali più restrittive per ogni volo, comprese le dimensioni del bagaglio e il peso massimo. I clienti possono trovare il Calcolatore online su SkyTeam.com. Presto disponibile sul 95% della rete SkyTeam, il seamless check-in consente ai clienti di effettuare il check-in e ottenere le carte d’imbarco per itinerari multi-vettore e in code-share tramite il canale digitale della propria compagnia aerea preferita. I clienti che volano solo con bagaglio a mano possono dirigersi direttamente ai controlli di sicurezza, evitando del tutto le file per il check-in. Un’altra utile preparazione pre-viaggio disponibile sul sito Web di SkyTeam è uno strumento di controllo dei requisiti di visto e di viaggio. Grazie a Sherpa, i clienti possono scoprire cosa serve per soddisfare i requisiti di ingresso per ogni punto del loro viaggio, compresi gli aeroporti di transito. I clienti possono anche richiedere visti selezionati tramite il sito Web di SkyTeam. I clienti Elite Plus, First e Business Class sono benvenuti nella rete di oltre 750 lounge globali di SkyTeam quando volano su un volo internazionale operato da SkyTeam. I clienti possono verificare quale lounge è disponibile per il loro viaggio e i servizi offerti, utilizzando lo strumento Lounge Finder di SkyTeam. I servizi SkyPriority semplificano la navigazione in aeroporto per i clienti Elite Plus, First e Business Class in otto punti di contatto, dal check-in e dall’imbarco, ai trasferimenti e al ritiro bagagli. Disponibile in quasi 1.000 sedi globali, il cartello rosso SkyPriority rende familiare qualsiasi aeroporto. Vai su SkyTeam.com per le ultime informazioni su SkyTeam e i suoi membri”, conclude SkyTeam.

MIT: TAVOLO URGENTE SUGLI AEROPORTI – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa: “Domani alle 10,30 il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato al Mit tutti i soggetti interessati al traffico aereo (dalle compagnie alle società di gestione) per fare il punto della situazione alla luce della crescente pressione negli scali italiani e per garantire al massimo i viaggiatori. Per quanto riguarda le ferrovie, il ministro sta seguendo con particolare attenzione l’andamento dei cantieri, annunciati da mesi in accordo con gli enti locali, che hanno l’obiettivo di migliorare la rete anche alla luce di investimenti senza precedenti (in larga parte previsti dal Pnrr) e prima della totale ripresa delle attività lavorative dopo la pausa estiva” (Ufficio Stampa Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

AIR CANADA FOUNDATION RAGGIUNGE UN NUOVO TRAGUARDO – La comunità imprenditoriale e aeronautica si è unita per sostenere il 12th annual Air Canada Foundation Golf Tournament, raccogliendo la cifra record di 1,4 milioni di dollari, per sostenere la salute e il benessere di bambini e giovani in tutto il Canada. “L’evento di quest’anno ha accolto 296 ospiti e oltre 100 sponsor, tra cui partner aziendali, fornitori e venditori di Air Canada. Grazie al loro generoso supporto, il torneo ha raccolto la notevole somma di 1,4 milioni di dollari. Questi fondi saranno ridistribuiti nel corso dell’anno prossimo attraverso i numerosi programmi e partnership della Fondazione che aiutano i bambini a spiccare il volo. Nel 2023 la Air Canada Foundation ha donato oltre 1,3 milioni di dollari a organizzazioni benefiche in tutto il Canada, la maggior parte dei quali è stata raccolta proprio durante questo torneo l’anno scorso. Queste donazioni hanno aiutato i bambini ad accedere a cure mediche specialistiche, hanno garantito che i bisogni di base dei bambini fossero soddisfatti e protetti e hanno dato speranza ai bambini che affrontano avversità”, afferma Air Canada. “Questo evento è molto più di un semplice torneo di golf. È un momento in cui ci uniamo ai nostri partner, dipendenti e fornitori per sostenere una causa che ci sta a cuore: aiutare i bambini a spiccare il volo”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Come custodi del futuro, riconosciamo il ruolo fondamentale di nutrire la prossima generazione. Siamo orgogliosi di sapere che Air Canada Foundation sta supportando numerose organizzazioni benefiche in tutto il paese per portare speranza, protezione e benessere ai bambini del nostro paese”. All’inizio di questo mese Air Canada Foundation ha presentato il suo Impact Report 2023, che mette in mostra i contributi significativi apportati alle comunità durante tutto l’anno.

NUOVO MEMBRO NEL BOARD DI AMERICAN AIRLINES – American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi l’elezione di Howard Ungerleider, 55 anni, nel suo board of directors. Ungerleider farà parte dell’Audit Committee e del Compensation Committee del board. “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Howard nel board of directors di American”, ha affermato Greg Smith, American’s Chairman. “Howard è un dirigente affermato che ha ricoperto ruoli commerciali, finanziari e operativi chiave per oltre tre decenni presso Dow. La sua competenza finanziaria e la sua esperienza di leadership e business globale lo renderanno un membro prezioso del nostro board”. “Howard è una fantastica aggiunta all’American Airlines board”, ha affermato Robert Isom, American’s CEO. “Il suo acume negli affari e la sua vasta esperienza alla guida di un’organizzazione multinazionale complessa saranno risorse importanti per American e il nostro board”.

END-OF-SUMMER SPECIAL EVENT PER AIRJAPAN – AirJapan informa: “AirJapan ha annunciato un evento speciale a tempo limitato dal 19 agosto al 13 settembre sulle rotte Bangkok-Narita e Singapore-Narita. Gli assistenti di volo terranno una lotteria sul volo con premi tra cui opzioni speciali per pasti a bordo e prodotti in saldo. I passeggeri possono anche richiedere di farsi scattare una foto con una macchina fotografica analogica istantanea FUJI FILM instax WIDE. L’evento speciale comprenderà anche uno spettacolo di fuochi d’artificio mostrato tramite proiettore. Questi eventi offriranno ai passeggeri giapponesi e stranieri un assaggio delle festività tradizionali di fine estate in Giappone”.

LA RSAF OSSERVA GLI F-35 ALLA PITCH BLACK – “La Singapore Air Force ha colto l’opportunità di osservare l’F-35 Lightning II in azione durante l’esercitazione congiunta su larga scala Pitch Black, attualmente in corso in Australia, spianando la strada alla Republic of Singapore Air Force (RSAF) per integrare questi velivoli nei suoi ordini per le operazioni future. L’F-35 Lightning II ha capacità stealth avanzate e può svolgere una varietà di missioni. L’aereo ha due varianti: l’F-35A decolla e atterra sulle piste come un normale aereo, mentre l’F-35B è una short take-off variant che necessita di circa 250 m di pista e può atterrare verticalmente. La Royal Australian Air Force (RAAF) sta schierando gli F-35A all’esercitazione che si svolge sul Territorio del Nord dell’Australia, mentre l’Aeronautica Militare e la Marina Militare italiane stanno volando con gli F-35A e gli F-35B. Singapore dovrebbe ricevere i suoi primi quattro F-35B nel 2026 e ha ordinato altri otto F-35A che saranno consegnati a partire dal 2028. Ciò renderà Singapore il quarto paese ad avere entrambe le varianti dell’F-35, dopo Italia, Stati Uniti e Giappone. Gli F-35B del Giappone sono destinati a unirsi alla flotta F-35A nel 2025. L’esercitazione di tre settimane dal 12 luglio al 2 agosto è la più grande Pitch Black nei suoi 43 anni, con 140 velivoli e oltre 4.400 persone provenienti da 20 paesi, che operano principalmente dalla base RAAF di Darwin” (Source: The Straits Times – F-35).

ONLINE IL REPORT “SUSTAINABILITY IN ACTION 2024” DI LEONARDO – Pubblicato online “Sustainability in action 2024”, il documento che descrive la strategia, l’impegno e i risultati di Leonardo in materia di sostenibilità, integrata lungo tutta la catena del valore ed essenziale fattore di competitività e di trasformazione del business. I cambiamenti economici, geopolitici, ambientali e sociali in atto a livello globale rendono il processo di transizione sostenibile sempre più urgente, richiedendo a tal fine l’impegno congiunto di istituzioni, società civile e imprese per preservare il futuro del Pianeta e dei suoi abitanti. A tracciare la rotta, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che inducono le imprese ad accelerare l’integrazione della dimensione ESG (Environmental, Social, Governance) nel business. Con il report “Sustainability in action 2024” Leonardo illustra il proprio contributo: risultati, obiettivi, iniziative e soluzioni tecnologiche nei principali ambiti di intervento, che vanno dalla sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture all’azione per il clima, dalla decarbonizzazione all’economia circolare, oltre al pieno coinvolgimento della catena di fornitura e alle attività dedicate alla valorizzazione delle proprie persone e delle comunità esterne. Digitalizzazione di prodotti e processi, approccio data-driven, riduzione delle emissioni di scopo 1, 2 e 3, innovazione tecnologica e competenze: sono questi i principali abilitatori per la transizione sostenibile del Gruppo e della propria filiera, come parte della più ampia responsabilità collettiva globale relativa alla salvaguardia del Pianeta e alla sicurezza dei suoi abitanti.

UNITED E’ LA PRIMA COMPAGNIA AD ACQUISTARE SAF DA UTILIZZARE PRESSO L’O’HARE INTERNATIONAL AIRPORT – United è diventata oggi la prima compagnia aerea ad acquistare sustainable aviation fuel (SAF) da utilizzare presso O’Hare International Airport (ORD). Il produttore di SAF Neste fornirà fino a 1 milione di galloni di Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ a United presso ORD nel 2024, con la prima fornitura in arrivo ad agosto. United è stata la prima compagnia aerea a creare un obiettivo riguardo net zero greenhouse gas emission entro il 2050, senza fare affidamento su compensazioni volontarie di carbonio, e rimane un leader del settore statunitense nell’acquisto e nell’uso di SAF. La compagnia aerea ha acquistato più carburante sostenibile di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense nel 2023 e l’accordo con Neste rende O’Hare il quinto aeroporto in cui United ha acquistato SAF per uso operativo, tra i più numerosi di qualsiasi compagnia aerea statunitense. “Fin dal primo giorno come governatore, mi sono impegnato a rendere l’Illinois un leader nazionale in termini di sostenibilità ed energia pulita, motivo per cui sono stato orgoglioso di sostenere un nation-leading SAF tax credit l’anno scorso”, ha affermato il Governor JB Pritzker. “La posizione dell’Illinois come polo di innovazione con alcuni degli aeroporti più connessi del paese si allinea perfettamente con il lavoro di compagnie come United per costruire un futuro più sostenibile per i viaggi e raggiungere il nostro obiettivo comune di zero emissioni”. “Questo è ciò che accade quando innovazione, leadership e politica si uniscono”, ha affermato Brett Hart, United President, che era a ORD con il governatore. “Sebbene il mercato per il SAF sia ancora agli inizi, oggi c’è un’enorme opportunità per le compagnie aeree e i decisori politici di lavorare insieme per sostenere la sua continua crescita: il SAF a O’Hare è stato reso possibile grazie al governatore Pritzker e alla legislatura dell’Illinois che hanno approvato incentivi fiscali”. United ha ora acquistato SAF per gli aeroporti di Los Angeles, San Francisco, Chicago, Londra e Amsterdam. La roadmap di United per raggiungere i suoi obiettivi di emissioni include l’aumento dell’efficienza operativa, l’aggiunta di centinaia di nuovi aerei a basso consumo di carburante, l’utilizzo di SAF e l’investimento in altri prodotti di bordo a basse emissioni di carbonio e tecnologie di propulsione alternative.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE TRAVEL PRODUCTS – JetBlue Airways ha annunciato oggi la nomina di Jamie Perry a presidente della JetBlue Travel Products subsidiary della compagnia aerea. Perry guiderà la crescita del brand JetBlue Vacations e di altri non-air travel products, tra cui Paisly, il travel website di JetBlue che offre ai viaggiatori l’accesso a risparmi esclusivi e punti su auto, soggiorni e attività. Perry avrà sede presso il JetBlue Travel Products support center in Dania Beach, Fla., e riporterà a Marty St. George, JetBlue’s president. Perry succede ad Andres Barry, che ha ricoperto la carica di presidente di JetBlue Travel Products dal 2018.

L’ANNUAL SCOLARSHIP AWARD DI AMERICAN AIRLINES EDUCATION FOUNDATION SOSTIENE LE ASPIRAZIONI DEI FAMILIARI DEI MEMBRI DEL TEAM – L’American Airlines Education Foundation si dedica a sostenere le aspirazioni educative dei familiari dei membri del team della compagnia aerea. Quest’anno l’Education Foundation ha fornito quasi 1 milione di dollari in assistenza finanziaria a 336 studenti come parte dei suoi sforzi continui per investire in futuri leader. L’annual scholarship program assegna 2.500 dollari a studenti universitari a tempo pieno idonei presso qualsiasi college, università o programma professionale accreditato in tutto il mondo. Inoltre, 103 studenti universitari di prima generazione hanno ricevuto altri 1.000 dollari per sostenere il loro esclusivo percorso accademico. “Crediamo nel potere trasformativo dell’istruzione e siamo orgogliosi di supportare la nostra comunità. Siamo onorati di svolgere un ruolo nel dare forma a futuri più luminosi attraverso l’istruzione”, ha affermato Brady Byrnes, American’s Senior Vice President of Inflight and Premium Guest Services and President of the Education Foundation. “L’Education Foundation riflette la nostra incrollabile dedizione nei confronti dei membri del nostro team e delle loro famiglie”. “Per l’anno scolastico 2024-2025, i 336 studenti che hanno ricevuto borse di studio rappresentavano 10 paesi, evidenziando la diversificata portata internazionale della nostra comunità globale. I destinatari provengono da Stati Uniti, Bahamas, Canada, Colombia, Repubblica Dominicana, Giamaica, Messico, Paesi Bassi, Perù e Regno Unito. I candidati vengono valutati in base ai loro risultati accademici, al servizio alla comunità, alle attività extracurriculari e alle necessità finanziarie. Quasi 1.400 studenti hanno presentato domanda per il competitive scholarship program”, conclude American Airlines.

NUOVE OFFERTE DI PRODOTTI E INTRATTENIMENTO PER JETBLUE – JetBlue introdurrà complimentary beverage enhancements, Mint menu changes and seasonal entertainment options on seatback screens. Per maggiori informazioni sulle offerte di cibo e bevande di JetBlue, visitare la pagina: https://www.jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience/inflight-menus/. JetBlue pubblicherà una serie di categorie di intrattenimento speciali sui seatback screens da agosto a ottobre. Per maggiori informazioni su seatback entertainment, Live TV and fast, free and unlimited Fly-Fi, visitare la pagina: https://www.jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience/tv-movies-and-more.