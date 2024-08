Brussels Airlines vince prestigiosi premi per la sua offerta di vini

Brussels Airlines ha vinto due prestigiosi premi per la sua offerta di vini in Business Class. In una degustazione alla cieca a New York, Global Traveler ha assegnato a Brussels Airlines il primo posto per “Top Red Wine in International Business Class” e il terzo posto per “Top International Business Class Wines” nella Wines on the Wing competition. Brussels Airlines punta su vini di piccoli produttori per offrire un’esperienza esclusiva.

“Nella long-haul Business Class, Brussels Airlines serve fino a 900 bottiglie di vino per referenza al mese. Potrebbe sembrare molto, ma rispetto ad altre compagnie aeree più grandi si tratta comunque di quantità relativamente piccole, che consentono a Brussels Airlines di lavorare con aziende vinicole uniche e più piccole”, afferma Brussels Airlines.

“La nostra strategia generale sui voli a lungo raggio è quella di offrire un’esperienza come un hotel boutique, ma in volo. La nostra carta dei vini non fa eccezione. Lavoriamo spesso con piccole aziende vinicole indipendenti e cerchiamo di creare una carta dei vini molto varia, che includa sempre alcuni vini francesi più classici e alcuni vini più unici o eccezionali. In questo modo i passeggeri possono scegliere qualcosa che sanno che gli piacerà o esplorare nuovi gusti. E come compagnia di bandiera belga, è naturale che offriamo anche vini belgi”, afferma Philip Mortier, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

“Per progettare il menu di bordo, un panel di wine experts organizza una volta all’anno una degustazione di due giorni, in cui vengono assaggiati e selezionati oltre 200 vini in non meno di 15 categorie diverse. I vini offerti ruotano regolarmente e sono abbinati con i Belgian Staf Chef menus. In totale, Brussels Airlines seleziona 24 diversi riferimenti di vino da servire sui long-haul Business Class flights durante tutto l’anno.

Questa strategia per una carta dei vini di prim’ordine non è passata inosservata. Nel Wines on the Wing airline wine survey 2024, Brussels Airlines è stata premiata in due categorie: “Top Red Wine International Business Class”, con Chateau Clement- Pichon Cru Bourgeois Superieur Haut Medoc 2018. La seconda categoria è “Top International Business Class Wines on the Wing”, dove Brussels Airlines è riuscita a ottenere il terzo posto”, prosegue Brussels Airlines.

“Brussels Airlines aveva un’offerta di vini varia e deliziosa. Questa è una selezione ben curata con un punto di vista che riflette veramente la compagnia aerea e un impegno nei confronti dei passeggeri. La mia convinzione personale è che qualsiasi carta dei vini dovrebbe offrire sia familiarità che opzioni allettanti che potrebbero essere sconosciute all’ospite, offrendo un’esperienza nuova e rivelatrice. Sono molto colpito dopo aver appreso del processo di selezione di Brussels Airlines e dell’offerta di un vino belga ogni trimestre per esprimere la sua “Belgitude”. Ben fatto, Brussels Airlines”, afferma Tom Gannon, Competition Director, Global Traveler’s Wines on the Wing airline wine competition.

“Global Traveler è un’agenzia di stampa con sede negli Stati Uniti con 817.000 lettori al mese. Il suo pubblico è composto principalmente da frequent luxury travelers. Il prestigioso Wines on the Wing airline wine survey, durante il quale gli esperti effettuano degustazioni alla cieca di un’ampia selezione di vini serviti su business and first class products delle compagnie aeree di tutto il mondo, è tornato nel 2024 dopo una breve pausa. Brussels Airlines ha ricevuto riconoscimenti da Wines on the Wing nel 2012, 2013 e 2014.

Brussels Airlines punta a far sentire tutti a casa. Ciò si traduce in una strategia con tariffe convenienti in economy, ma anche un’ampia offerta premium per gli ospiti che viaggiano in Business Class. Brussels Airlines è già stata premiata sei volte di seguito come “Europe’s Leading Airline Lounge” ai World Travel Awards e in passato ha già ricevuto premi per la wine list in Business Class.

Per rimanere al top della classifica, Brussels Airlines investe costantemente nell’esperienza del cliente, ad esempio con la rinnovata Sunrise Lounge, upgraded premium amenity kits e un’offerta pasti migliorata sugli short-haul Business Class flights.

Per i passeggeri che viaggiano in Economy Class, Brussels Airlines si differenzia dalla concorrenza low cost con servizi quali il bagaglio a mano gratuito, la possibilità di far sedere le famiglie il più possibile vicine e l’offerta di un prodotto digitale di alto livello con un’app molto intuitiva”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)