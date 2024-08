Lufthansa Technik supporterà la 787 fleet di Austrian Airlines

Come per i Dreamliner di Lufthansa Airlines, Lufthansa Technik AG si occuperà del long-term component supply per la flotta Boeing 787 di Austrian Airlines, attualmente in fase di ampliamento. In un contratto firmato di recente, le due società hanno concordato il Total Component Support (TCS) per un massimo di undici aeromobili a lungo raggio fino alla fine del 2032.

“Oltre al classic MRO (maintenance, repair and overhaul) of aircraft parts, il TCS include il cosiddetto open-loop component supply dal Lufthansa Technik’s global parts pool. Se Austrian segnala un componente difettoso in uno dei suoi 787, la compagnia aerea non deve attendere che venga riparato, ma riceve immediatamente e il più rapidamente possibile una ready-to-use replacement part dal pool di Lufthansa Technik, in tutto il mondo. I tempi di fermo degli aeromobili interessati causati da parts defect possono quindi essere ridotti al minimo.

Lufthansa Technik ha fornito i primi servizi nell’ambito del nuovo 787 contract da giugno di quest’anno e sta gradualmente creando uno stock di materiali per i Dreamliner basati a Vienna. Il TCS è su misura per le esigenze della Austrian Airlines 787-9 fleet, che inizialmente è stata costruita con sette aeromobili usati e sarà poi integrata da quattro aeromobili nuovi di fabbrica”, afferma Lufthansa Technik.

“Abbiamo avuto una buona esperienza con TCS per le nostre flotte A320 e 777 per molti anni”, ha affermato Stephan Koenen, Senior Director Engineering & Commercial, Austrian Airlines. “L’ampliamento della gamma di servizi per includere il Boeing 787 è stata quindi una conseguenza logica. Con questo contratto, stiamo creando un elevato livello di supply security per questo tipo di aeromobile, con una posizione di costo ottimizzata”.

“Grazie alle sue grandi quantità e alla distribuzione globale, il Boeing 787 è un tipo di aeromobile in cui il nostro Total Component Support può sfruttare appieno i suoi punti di forza”, ha spiegato Kai-Stefan Röpke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa at Lufthansa Technik. “Grazie al nostro ampio pool of spare parts, siamo in grado di fornire immediatamente ad Austrian la giusta Dreamliner spare part. Con i nostri 15 magazzini di pezzi di ricambio in tutto il mondo, il componente richiesto è spesso a due passi. Ciò fornisce ad Austrian Airlines la migliore fornitura di componenti possibile per la sua nuova Dreamliner fleet”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Austrian Airlines)