Wizz Air annuncia nuove rotte a Salerno, Napoli, Roma e Catania

Wizz Air annuncia tre nuove rotte a Salerno e una a Napoli

Wizz Air annuncia oggi tre nuove rotte internazionali presso il neonato aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi e una nuova rotta internazionale a Napoli Capodichino, confermando il suo impegno nel potenziare la sua presenza strategica in Campania. Le nuove rotte collegheranno Salerno a Budapest, Tirana e Bucarest. Da Napoli, i nuovi voli di Wizz Air collegheranno il capoluogo a Sharm el-Sheikh.

“Tutti i voli saranno operati con gli aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320 e le nuove rotte saranno operative a partire da ottobre. Queste nuove rotte rappresentano l’esordio di Wizz Air a Salerno – Costa d’Amalfi.

L’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi è stato inaugurato l’11 luglio e da subito ha rappresentato per Wizz Air un’occasione per ampliare la propria presenza in Italia e in particolare in Campania, dove già risiede una delle principali basi della compagnia a Napoli. Con l’inaugurazione di queste nuove rotte, Wizz Air offrirà ai viaggiatori un’ulteriore possibilità di viaggiare a tariffe convenienti verso mete non ancora collegate allo scalo di Salerno.

Budapest: Conosciuta per la sua architettura mozzafiato, le terme storiche e la vibrante vita culturale, Budapest è una destinazione perfetta per chi cerca storia e relax. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno dal 28 ottobre. Dal 2025, i voli saranno operati il giovedì e la domenica.

Tirana: Situata nel cuore dell’Albania, Tirana è celebre per il suo mix di tradizione e modernità, con musei affascinanti e una cucina deliziosa. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il mercoledì e la domenica. I voli partiranno dal 27 ottobre. Dal 2025, i voli saranno operati il martedì e il sabato.

Bucarest: Nota per la sua architettura imponente, i parchi lussureggianti e la vivace scena artistica, Bucarest è una destinazione ideale per chi ama la cultura e l’avventura. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il martedì, giovedì e il sabato. I voli partiranno dal 29 ottobre.

Sharm el-Sheikh: Situata sulla costa del Mar Rosso, Sharm el-Sheikh è famosa per le sue acque cristalline, le barriere coralline e le opportunità di immersione. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il martedì e il sabato. I voli partiranno dal 29 ottobre da e per Napoli Capodichino“, afferma Wizz Air.

“Queste nuove rotte da Salerno e Napoli sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani”, ha dichiarato Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air. “Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Salerno, con il nuovo aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, e Napoli con alcune delle destinazioni più popolari in Europa. Questi nuovi collegamenti offriranno ai viaggiatori la possibilità di scoprire nuovi luoghi e vivere esperienze indimenticabili”.

I voli verso le nuove destinazioni da Salerno e Napoli sono già prenotabili sul sito ufficiale di Wizz Air e tramite l’app mobile della compagnia.

SALERNO – BUDAPEST – Lunedì, Mercoledì, Venerdì – Dal 28 ottobre 2024.

SALERNO – TIRANA – Mercoledì, Domenica – Dal 27 ottobre 2024.

SALERNO – BUCAREST – Martedì, Giovedì, Sabato – Dal 29 ottobre 2024.

NAPOLI – SHARM EL-SHEIKH – Martedì e Sabato – Dal 29 Ottobre 2024.

Wizz Air: nuovi collegamenti da Roma e Catania verso l’Egitto

Wizz Air annuncia oggi due nuove rotte internazionali dall’Italia all’Egitto, inaugurando i voli da Roma Fiumicino a Marsa Alam e da Catania verso Sharm el-Sheikh.

“Tutti i voli saranno operati con gli aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320 e le nuove rotte saranno operative a partire da ottobre. Queste nuove rotte confermano l’impegno di Wizz Air verso due delle principali basi italiane della compagnia, Roma e Catania.

Marsa Alam: Situata sulla costa del Mar Rosso, Marsa Alam è rinomata per i suoi spettacolari siti di immersione, la ricca fauna marina e il fascino autentico del deserto. Prenotazioni attive da oggi, con voli previsti il martedì, il giovedì e il sabato. I voli partiranno dal 29 ottobre da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo Da Vinci”.

Sharm el-Sheikh: Situata sulla costa del Mar Rosso, Sharm el-Sheikh è famosa per le sue acque cristalline, le barriere coralline e le opportunità di immersione. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il martedì e il sabato. I voli partiranno dal 29 ottobre da e per l’Aeroporto Internazionale di Catania“, afferma Wizz Air.

“Queste nuove rotte da Roma e Catania sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani”, ha dichiarato Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air. “Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Roma, la nostra principale base in Italia, e Catania con alcune delle destinazioni più popolari nel Nord Africa. Questi nuovi collegamenti offriranno ai viaggiatori la possibilità di scoprire nuovi luoghi e vivere esperienze indimenticabili”.

I voli verso le nuove destinazioni da Roma e Catania sono già prenotabili sul sito ufficiale di Wizz Air e tramite l’app mobile della compagnia.

ROMA – MARSA ALAM – Martedì, Giovedì, Sabato – Dal 29 ottobre 2024.

CATANIA – SHARM EL-SHEIKH – Martedì, Sabato – Dal 29 ottobre 2024.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)