LOT Polish Airlines riceve il primo Embraer E195-E2

LOT Polish Airlines ha ricevuto il suo primo Embraer E195-E2, meno di tre mesi dopo la firma dell’accordo. “Il primo dei tre jet, in leasing tramite Azorra, arriverà in Polonia a breve. LOT sta aggiungendo l’E2 alla propria flotta per migliorare la flessibilità operativa e accogliere l’espansione della rete. Riaffermando l’impegno di LOT per la sostenibilità, l’E195-E2 offre un consumo di carburante ed emissioni inferiori del 12,5% ed è significativamente più silenzioso rispetto al suo più vicino concorrente. Si prevede che tutti e tre gli aeromobili saranno consegnati entro ottobre”, afferma Embraer.

“Vent’anni dopo la consegna del primo Embraer E-170, la flotta di LOT Polish Airlines sarà ampliata con tre velivoli Embraer E195-E2. Con questi velivoli, aumenteremo la frequenza dei voli verso selezionate città europee, offrendo ai passeggeri un elevato livello di comfort, con una flotta di ultima generazione. L’introduzione di nuovi velivoli a basse emissioni fa anche parte dell’implementazione della nostra “Destination ECO” strategy. LOT Polish Airlines è oggi uno dei più grandi operatori Embraer in Europa, quindi siamo lieti di accogliere altri velivoli all’avanguardia, invitando i nostri passeggeri a viaggiare insieme”, afferma Michal Fijol, President of the Management Board of LOT Polish Airlines.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha affermato: “Diamo il benvenuto al nostro partner di lunga data LOT come 17° operatore E2, 20 anni dopo aver introdotto il loro primo E170 come global launch customer per gli E-Jets. Negli ultimi due anni il numero di operatori E2 è quasi raddoppiato (88%). Insieme ai nostri leasing colleagues di Azorra, siamo orgogliosi di essere stati in grado di consegnare questi jet in tempi doppiamente rapidi, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con LOT, comprese le nuove opportunità per l’E2, il jet più fuel efficient, più silenzioso e meno costoso da utilizzare nello small narrowbody segment”.

“LOT è stato il primo operatore dei nuovi E-Jets nel 2004. Il primo volo commerciale, il 17 marzo 2004, è stato completato da un E170, dalla capitale della Polonia a Vienna. Il volo di 85 minuti e 520 km verso Vienna ha segnato l’inizio dello straordinario successo della nuova famiglia di aeromobili Embraer. Il 1800° E-Jet del programma, un E195-E2, è stato consegnato a un cliente a maggio di quest’anno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)