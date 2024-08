News Brevi – 03.08.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A GENOVA – È atterrato intorno alle 16:10 di ieri, presso l’aeroporto di Genova Sestri, il velivolo dell’Aeronautica Militare che ha permesso il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di due anni dal Presidio Ospedaliero San Michele – ARNAS G. Brotzu (Cagliari) all’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Il Falcon 900 del 31° Stormo era partito dalla base di Ciampino poco dopo 15 per dirigersi verso l’aeroporto di Cagliari Elmas, dove ha imbarcato la piccola paziente in imminente pericolo di vita, che ha viaggiato in barella e accompagnata dal papà e da un’equipe medica. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di destinazione, dove un’ambulanza era già in attesa per trasferire la bimba in ospedale, velivolo ed equipaggio sono ripartiti alla volta di Ciampino, dove sono atterrati intorno alle 17:30, tornando pronti per l’impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO DI RECUPERO SULLA MAIELLA – Si è concluso stamattina, intorno alle cinque, il soccorso di due escursionisti bloccati in zona Maiella, in Abruzzo, da parte di un equipaggio del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Pratica di Mare. Su richiesta del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), l’equipaggio del’85° Centro SAR (Search and Rescue), in prontezza d’allarme con un elicottero HH-139B, aveva ricevuto nella notte l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). I due escursionisti erano rimasti bloccati oltre i 2500 m, in un punto impervio del Monte Amaro, nel Parco Nazionale della Maiella, senza la possibilità di tornare a valle per il buio, e non equipaggiati per affrontare climi rigidi. Arrivati sul luogo, tramite l’utilizzo di visori notturni NVG (Night Vision Goggle), l’equipaggio dell’Aeronautica Militare ha potuto individuare una zona ottimale per l’atterraggio, permettendo lo sbarco dell’aerosoccorritore, che, a piedi, ha raggiunto gli escursionisti e, dopo aver verificato le loro condizioni, li ha condotti all’elicottero. I due uomini si presentavano con un principio di ipotermia, ma vigili, e una volta riportati a valle, sono stati trasportati a Fara San Martino, dove sono stati presi in carico da un’ambulanza nel frattempo inviata dagli operatori della centrale 118 di Chieti-Pescara, per una valutazione sanitaria che si è conclusa con il rientro in autonomia dei due giovani. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GLI AIRBUS MILITARY AIRCRAFT ALLA “PITCH BLACK 2024” – Le forze aeree tedesche, francesi e spagnole sono in Australia per partecipare a Pitch Black, una delle più grandi esercitazioni aeree del mondo. “Aviatori spagnoli, francesi e tedeschi, le tre nazioni che partecipano alla Pacific Skies, si sono addestrati nello spazio aereo dell’Alaska insieme agli americani e, dopo una breve sosta nel paese del sol levante, sono impegnati nell’Australia settentrionale per l’esercitazione Pitch Black. Gli Eurofighter tedeschi e spagnoli, i caccia francesi e gli A330 MRTT della Multinational MRTT Unit, responsabile delle operazioni di rifornimento in volo, sono arrivati dal Giappone. Organizzata dalla RAAF dal 1981, Pitch Black è una delle esercitazioni aeree militari più grandi al mondo. Mai prima d’ora è stata su scala più ampia di quella di quest’anno, con 140 velivoli da 20 paesi e oltre 4.400 militari coinvolti”, afferma Airbus. “La Germania ha partecipato all’esercitazione con 5 Eurofighter e 2 A330 MRTT della MMU. Oltre a Francia, Spagna e Germania, gli Airbus military aircraft a Pitch Black 2024 includono Eurofighter e A330 MRTT dal Regno Unito, Eurofighter dall’Italia e A330 MRTT da Singapore e Australia”, conclude Airbus.