Embraer porta il Phenom 100EX, il Phenom 300E e il Praetor 600 a LABACE 2024

Embraer torna alla Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE) 2024 dal 6 all’8 agosto a San Paolo.

“L’azienda presenterà l’entry-level Phenom 100EX appena annunciato, insieme al Phenom 300E, world’s best-selling light jet per 12 anni consecutivi, e al Praetor 600, il super-midsize jet più rivoluzionario e tecnologicamente avanzato.

In vista della fiera, Embraer continua il suo slancio con una forte domanda per il suo executive jets portfolio, che si traduce in uno storico backlog fino al 2026. Oltre alle forti vendite e alla crescita continua, l’azienda continua ad aumentare gli sforzi di sostenibilità per raggiungere l’obiettivo aziendale di zero emissions entro 2040, nonché l’obiettivo del settore per una Net Zero aviation entro il 2050″, afferma Embraer.

“Il Phenom 100EX è un entry-level jet che porta comfort, operational versatility and single-pilot-friendly technology. L’aereo è in grado di volare a 41.000 piedi (12.497 metri) ed è dotato di due motori Pratt & Whitney Canada PW617F1-E con 1.730 libbre di spinta ciascuno. Oltre a una high-speed cruise di 406 nodi e un four-occupant range di 1.178 miglia nautiche (2.182 km) con riserve NBAA IFR, il jet entry-level è in grado di raggiungere velocità fino a Mach 0,70. L’entry-level jet è anche uno dei dual-engine jets più ecologici sul mercato, un aereo versatile costruito per offrire il massimo livello di flessibilità operativa”, prosegue Embraer.

“Il Phenom 300E è il best-selling light jet negli ultimi 12 anni consecutivi, nonché il most-flown business jet negli U.S., famoso per le sue capacità. È il single-pilot jet più veloce in produzione, con una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con riserve NBAA IFR. L’aereo è in grado di volare a 45.000 piedi (13.716 metri) ed è equipaggiato con due motori Pratt & Whitney Canada PW535E1 con 3.478 libbre di spinta ciascuno.

Il pilot-friendly cockpit permette single-pilot operation e offre l’avanzato Prodigy Touch Flight Deck, basato sull’acclamata Garmin 3000 avionics suite. È anche il primo e unico a offrire il Runway Overrun and Awareness Alerting System (ROAAS) di Embraer e dispone anche di auto-throttle, entrambi i quali riducono il carico di lavoro.

Inoltre, il Phenom 300E offre una cabina spaziosa con l’Embraer DNA Design e un baggage compartment tra i più grandi della sua categoria. Il comfort dei sedili, con reclinazione e capacità di movimento completo, è migliorato dalla migliore pressurizzazione tra i light jet (maximum cabin altitude di 6.600 piedi)”, continua Embraer.

“Il Praetor 500 e il Praetor 600 sono gli aerei tecnologicamente più avanzati nelle loro categorie. Il Praetor 500 ha superato gli obiettivi di certificazione, raggiungendo un intercontinental range di 3.340 miglia nautiche (6.186 km) con quattro passeggeri e riserve NBAA IFR. Il Praetor 500 è il midsize jet che vola più lontano e più veloce, in grado di effettuare voli senza scalo da un angolo all’altro del Nord America, come da Miami a Seattle o da Los Angeles a New York. Il suo gemello, il Praetor 600, è il super-midsize jet che vola più lontano, in grado di voli senza scalo da Parigi a New York o da San Paolo a Miami. Con quattro passeggeri e riserve NBAA IFR, il Praetor 600 ha un intercontinental range di 4.018 miglia nautiche (7.441 km).

Gli interni Embraer DNA Design esplorano in modo eloquente ogni dimensione delle cabine dei jet Praetor, tra cui una cabina alta sei piedi, con pavimento piatto. La class-exclusive turbulence reduction capability e la cabin altitude di 5.800 piedi, completata da una cabina silenziosa, hanno stabilito gli standard più elevati nelle midsize and super-midsize categories. Il baggage compartment più grande della categoria è completato da un generoso guardaroba.

La tecnologia avanzata in tutta la cabina è anche una caratteristica dell’Embraer DNA Design, a partire dall’esclusivo Upper Tech Panel che visualizza le informazioni di volo e offre funzionalità di gestione della cabina disponibili anche sui dispositivi personali tramite Honeywell Ovation Select. La high-capacity, ultra-high-speed connectivity per tutti a bordo è disponibile tramite Ka-band di Viasat, con velocità tipiche di circa 20 Mbps e capacità di streaming video, un’altra esclusiva del settore nei midsize jets”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)