SWISS nomina Julia Wetter-Studinka Head of Regional Sales Switzerland

Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Julia Wetter-Studinka come Head of Regional Sales Switzerland. “In questa veste Wetter-Studinka guiderà e promuoverà le commercial sales activities di tutte le Lufthansa Group passenger airlines in Svizzera, tenendo in debita considerazione gli sviluppi della concorrenza e le tendenze del mercato. Risponderà direttamente a Johannes Walter, Vice President Area Management Home Markets Lufthansa Group, e allo SWISS Chief Commercial Officer, Heike Birlenbach. Wetter-Studinka succede a Marco Willa, che ha assunto nuove responsabilità all’inizio di agosto come Head of Onboard Experience for the Lufthansa Group”, afferma SWISS.

“Julia Wetter-Studinka è entrata a far parte di Lufthansa Group nel 2018, inizialmente come project manager in distribution and in commercial negotiations con i GDS (Global Distribution Systems). Dopo ulteriori incarichi nei settori commerciale e dei prodotti, è stata nominata Head of Business Development for the Lufthansa Group’s Digital Hangar e ha contribuito allo sviluppo della nuova unità digitale del Gruppo. Dopo un ulteriore incarico a uno strategic corporate sales project per Lufthansa Group in New York, da aprile di quest’anno è Head of Corporate & TMC Key Account Management di SWISS, con responsabilità per le relazioni commerciali con i corporate clients di SWISS e con le travel management companies (TMCs) nello Swiss market.

Julia Wetter-Studinka ha conseguito un Master in International Affairs and Governance alla University of St. Gallen. Originaria di Zurigo, è sposata e ha la doppia cittadinanza svizzera e tedesca”, prosegue SWISS.

“Sono lieta che ci siamo assicurati i servizi di Julia Wetter-Studinka per questa posizione”, afferma Heike Birlenbach, SWISS CCO. “Julia porta con sé un ampio portafoglio di competenze commerciali per il ruolo, ed è stata anche strettamente coinvolta nello Swiss market nella sua attuale veste. Ciò la rende una candidata ideale per questa funzione impegnativa e le auguro ogni successo nella sua nuova veste. Vorrei anche ringraziare Marco Willa per il suo straordinario lavoro e per tutta la sua dedizione e impegno. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con lui anche in futuro”.

