Leonardo: eseguito con successo il primo collaudo a terra del dimostratore tecnologico del convertiplano NGCTR

Si è svolto nel sito di Leonardo a Cascina Costa (VA) il primo test di messa in moto a terra, con prova dei rotori, del dimostratore tecnologico (TD) del convertiplano Next Generation Civil Tiltrotor (NGCTR).

“La fase successiva del programma prevede test intensivi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di effettuare il primo volo entro la fine del 2024 e, in seguito, accumulare 200 ore di volo per espandere le capacità operative nelle modalità elicottero e aereo.

Il dimostratore dell’NGCTR è stato costruito da Leonardo con l’obiettivo di progettare, sviluppare e dimostrare in volo tecnologie innovative per l’architettura di tipo convertiplano, aprendo la strada a futuri sviluppi di prodotto.

Utilizzando la fusoliera dell’AW609, la piattaforma incorpora tecnologie adattabili a futuri possibili programmi e alle evoluzioni del settore. Tra queste, un’ala con architettura avanzata; una configurazione con coda “a V”, in grado di ridurre la resistenza aerodinamica; una sezione motore non basculante, in grado di consentire più opzioni sulla scelta del propulsore senza scarico verso il suolo e con impatto acustico ridotto; un sistema di controllo di tipo Fly-by-Wire, basato su un sistema di controllo del volo modulare, distribuito e scalabile. Inoltre, l’architettura della gondola motore è caratterizzata da grande efficienza, potendo ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la controllabilità in modalità di volo a decollo e atterraggio verticale”, afferma Leonardo.

“Fin dal suo avvio, il progetto è stato guidato dalla necessità di sviluppare tecnologie per cieli più puliti nel campo del volo verticale (Vertical Take Off and Landing – VTOL). Con una velocità di crociera di 280 nodi – il doppio di quella tipica degli elicotteri e vicina a quella degli aeroplani turboelica – l’NGCTR-TD consente una riduzione delle emissioni di CO2 e dell’impatto acustico, rispetto agli aeromobili ad ala rotante convenzionale della stessa categoria di peso e dimensione.

La realizzazione del dimostratore dell’NGCTR è stata avviata da Leonardo nel 2015 nell’ambito di Clean Sky 2, iniziativa finanziata dall’Unione Europea per lo sviluppo e la validazione di tecnologie volte a ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la catena di fornitura del settore aerospaziale europeo. Dopo una prima fase di progettazione e sviluppo, caratterizzata da un processo di revisione tecnica dell’ingegneria di sistema, l’assemblaggio è stato completato nel giugno 2024″, prosegue Leonardo.

Come spiegato da Massimo Biggi, Next Generation Fast Rotorcraft Programs Manager presso Leonardo Elicotteri, “l’NGCTR-TD, primo concept di convertiplano europeo completamente nuovo, ha permesso a Leonardo di sviluppare e testare tecnologie essenziali ai fini del collaudo in volo di un velivolo con capacità di nuova generazione in termini di elevata velocità, decollo e atterraggio verticali”.

“Questa iniziativa, parte integrante del progetto Clean Sky 2, rappresenta uno dei progetti chiave del piano di sostenibilità di Leonardo. Un esempio importante di tecnologie avanzate nel campo della mobilità, in grado di combinare prestazioni e ridotte emissioni, con un impatto positivo per la sicurezza dei cittadini”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)