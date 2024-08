Boeing consegna il primo MH-139A Production Aircraft alla U.S. Air Force

Boeing ha consegnato il primo MH-139A Grey Wolf production aircraft alla U.S. Air Force. Questo aeromobile, parte di un Low Rate Initial Production order nel 2023 per 13 elicotteri, sarà di stanza presso la Malmstrom Air Force Base, Montana.

“Questo aeromobile supporterà direttamente gli sforzi di modernizzazione in corso dell’U.S. Air Force”, ha affermato Azeem Khan, MH-139 executive director and program manager. “La fornitura di questo asset per la flotta MH-139A è fondamentale per il futuro della sicurezza nazionale, poiché il Grey Wolf svolgerà un ruolo cruciale per i decenni a venire”.

“Nel 2024 l’U.S. Air Force ha assegnato altri sette MH-139A a Boeing. Con sei Research, Development, Test and Evaluation aircraft già consegnati, Boeing ha attualmente 26 velivoli sotto contratto.

Con un aumento del 50% di velocità e autonomia e un aumento di 5.000 libbre del max gross weight rispetto al suo predecessore, l’MH-139A può eseguire più set di missioni. In combinazione con costi operativi inferiori, maggiore affidabilità e migliore manutenibilità, il velivolo offre capacità migliorate e maggiore flessibilità per l’U.S. Air Force“, afferma Boeing.

“Il team MH-139A è composto da Boeing come prime contractor e Leonardo come original equipment manufacturer. Leonardo produce l’elicottero di base nel suo stabilimento nel nord-est di Philadelphia, mentre Boeing è responsabile per military equipment procurement and installation e post-delivery support dell’aeromobile”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)