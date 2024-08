Il Future Long Range Assault Aircraft di Bell entra nella Milestone B

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che l’United States Army ha approvato la Milestone B decision per il Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA), segnando l’inizio del weapon system’s Program of Record (PoR).

“Questo risultato segna un momento storico sia per l’U.S. Army che per Bell”, ha affermato Ryan Ehinger, Bell’s Senior Vice President and Program Director, FLRAA program. “Ora che il programma ha ottenuto la Milestone B approval, la rotta è impostata per fornire capacità di trasformazione. Il team FLRAA rimane concentrato sulla collaborazione con l’U.S. Army per eseguire la prossima fase di Engineering and Manufacturing Development (EMD)”.

“La Milestone B decision fa parte del Major Capability Acquisition process e arriva dopo anni di lavoro del team Bell a fianco dell’U.S. Army e dei compagni del team FLRAA per scomporre i requisiti, ridurre i rischi e informare la weapon system acquisition. Ciò include l’esecuzione della Preliminary Design Review (PDR) che garantisce l’integrazione e l’efficacia della progettazione dell’aereo, tra cui weapon system design, sustainment and system integrations, che sono parte integrante degli U.S. Army special mission requirements”, afferma Bell Textron.

“Questa importante pietra miliare è resa possibile dagli anni di duro lavoro e sacrificio del Team FLRAA e dei nostri compagni di squadra in tutto l’esercito e il Dipartimento della Difesa”, ha affermato il COL Jeffrey Poquette, FLRAA Project Manager. “Siamo pronti a consegnare un aereo davvero trasformativo per l’esercito. Il duro lavoro continua nella fase di sviluppo ingegneristico e produttivo, in cui progetteremo, costruiremo e testeremo i prototipi FLRAA. È sicuramente un momento emozionante per il programma”.

“In seguito all’assegnazione dell’U.S. Army FLRAA contract nel dicembre 2022, Bell ha creato diverse nuove strutture all’avanguardia e ha stabilito diversi nuovi processi di produzione innovativi per guidare i costi, la pianificazione e le performance per supportare l’esecuzione del programma. Mentre Bell e il team FLRAA entrano nella EMD phase, Bell si concentrerà sulla continua maturazione del design e sulla prototipazione.

Il nuovo U.S. Army long-range assault aircraft volerà due volte più lontano e due volte più velocemente della flotta attuale. Utilizzando la tiltrotor technology abbinata a un innovativo digital engineering approach e a un open architecture, sarà il long-range assault aircraft più affidabile, conveniente e ad alte prestazioni al mondo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Business Wire – Bell Textron)