La app Wizz Air ora disponibile anche su Huawei AppGallery

Wizz Air annuncia il lancio dell’app Wizz Air su AppGallery, la piattaforma ufficiale di distribuzione delle app di Huawei.

“In questo modo gli utenti dei dispositivi Huawei possono sin da ora prenotare voli, gestire le prenotazioni e trovare le migliori offerte per viaggiare in Europa e non solo con facilità.

L’app Wizz Air offre una piattaforma user-friendly progettata per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Con funzionalità come la procedura facilitata di prenotazione dei voli, il check-in mobile e gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei voli, l’app garantisce un viaggio senza problemi per tutti i viaggiatori.

Dagli ultimi dati aziendali, Wizz Air ha notato che la percentuale più alta di traffico proviene dalla sua App. Infatti, il 66% degli utenti preferisce controllare le opzioni di volo tramite l’app mobile. Questo corrisponde con l’obiettivo della compagnia: facilitare la consultazione delle offerte di Wizz Air ai clienti ovunque si trovino.

Il lancio dell’app Wizz Air su Huawei AppGallery offre inoltre una serie di funzionalità progettate per migliorare l’esperienza di viaggio. Gli utenti Huawei, infatti, possono facilmente cercare e prenotare voli economici per oltre 200 destinazioni, grazie all’interfaccia intuitiva dell’app e allo strumento di ricerca delle tariffe, che li aiuta a ottenere le offerte più vantaggiose”, afferma Wizz Air.

“Non solo, perché l’app mette a disposizione degli utenti una piattaforma di gestione dei viaggi, permettendo di ricevere notifiche sulle offerte di volo, scansionare documenti per una prenotazione e un check-in rapido e un accesso alle carte d’imbarco sia online che offline.

Inoltre, è possibile organizzare un’intera vacanza tramite app, inclusa la prenotazione di hotel, i trasferimenti aeroportuali e l’acquisto di extra come l’imbarco prioritario e l’accesso alle lounge. All’interno sono presenti anche vantaggi come il risparmio fino al 5% sulle prenotazioni di hotel e noleggi auto come credito WIZZ e l’accesso al WIZZ Discount Club per ulteriori riduzioni delle tariffe.

Infine l’app supporta quasi 20 lingue, rendendola accessibile a un’ampia gamma di utenti in tutto il mondo”, prosegue WIzz Air.

Remus Moraru, Head of e-Commerce di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza digitale con il lancio dell’app Wizz Air su Huawei AppGallery. Ora, gli utenti Huawei possono accedere facilmente a una vasta gamma di funzionalità convenienti, dalla prenotazione dei voli senza interruzioni agli aggiornamenti in tempo reale e agli sconti esclusivi. Questo passo non solo amplia la nostra portata, ma migliora anche l’esperienza di viaggio per i nostri clienti, con una piattaforma digitale efficiente e user-friendly. Siamo particolarmente entusiasti di accogliere gli utenti Huawei nel nostro ecosistema digitale, offrendo loro gli stessi strumenti di gestione dei viaggi completi e senza problemi, cosa che i nostri clienti attuali apprezzano.”

“Il periodo estivo è una delle stagioni preferite dai nostri utenti per scoprire nuovi luoghi. Per questo siamo entusiasti di accogliere l’app Wizz Air su AppGallery”, ha dichiarato Jaime Gonzalo, Vicepresidente dei Servizi Mobile per i Consumatori (HMS) di Huawei Europa. “Questa collaborazione è una testimonianza del nostro impegno continuo a fornire a tutti i fan dei viaggi su AppGallery una gamma diversificata di app di alta qualità che migliorano la loro vita quotidiana. Con l’aggiunta di Wizz Air, i nostri utenti possono ora godere di un’esperienza di viaggio più efficiente direttamente dai loro dispositivi Huawei”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)