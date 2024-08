Il Giappone è più vicino con Finnair

Finnair, recentemente premiata per la 14 volta consecutiva come Best Nordic Airlines ai World Airline Awards 2024 di Skytrax, si conferma il vettore ideale per volare in Giappone, grazie collegamenti verso le città di Tokyo, Nagoya (i voli per Nagoya sono operati solamente nella programmazione estiva, fino al 26 ottobre 2024) e Osaka, in partenza dal suo hub di Helsinki, raggiungibile comodamente anche dai principali aeroporti italiani di Milano e Roma, e durante la programmazione estiva anche da Napoli, Bologna Venezia e Verona.

“I voli Finnair offrono un’esperienza di viaggio senza precedenti, con un’attenzione particolare alla puntualità e al comfort, grazie anche al completamento della nuova e rinnovata cabina disponibile ora su tutti gli aeromobili destinati al lungo raggio, ispirata al design nordico di Finnair con una combinazione di colori caldi e confortanti.

La città di Nagoya, collegamento reintrodotto da Finnair a maggio 2024, è una destinazione ricca di storia e cultura, una meta perfetta dove le tradizioni e la modernità del Giappone si mescolano armoniosamente: dai tradizionali e antichi castelli come il celebre Castello di Nagoya, con le sue famose statue dorate, ai musei come quello d’Arte di Tokugawa dedicato alla cultura dei samurai. Nagoya è anche un comodo punto di partenza per esplorare il Giappone centrale con day-trip o tour più ampi per esplorare ad esempio uno dei santuari più sacri del Paese e assaggiare i migliori frutti di mare a Ise-Shima, passeggiare lungo le strade storiche di Takayama nelle Alpi Giapponesi o ancora visitare il Castello di Inuyama, il più antico del Paese.

Tokyo, la capitale del Giappone servita da Finnair in entrambi gli aeroporti Haneda e Narita, è una metropoli vibrante e dinamica che unisce tradizione e modernità: una città che non si finisce mai di scoprire. I viaggiatori possono ammirare i templi antichi come il celebre Sensoji nell’area di Asakusa ricco di storie e leggende, fare shopping nel famosissimo quartiere di Shibuya con l’incrocio più fotografato della città o ancora rilassarsi in uno dei parchi cittadini come il Rikugien un giardino giapponese con una storia di circa 300 anni, dove ammirare i fiori di stagione e le tecniche di giardinaggio uniche dei giardini giapponesi, ed è perfetto anche per una pausa nella casa da tè con il tradizionale tè verde matcha. Tokyo è anche la meta ideale per i food lover che potranno deliziarsi con la grande offerta culinaria della città che spazia da ristoranti stellati, gourmet ai mercati più tradizionali”, afferma Finnair.

“Osaka, che ospiterà nel 2025 l’Expo, è la porta d’accesso alla parte occidentale del Giappone e vanta molti luoghi interessanti da visitare oltre alla città di Osaka e alla capitale culturale Kyoto, come Koyasan un’area patrimonio mondiale dell’UNESCO con oltre 100 templi buddisti tra cui il più famoso Kongobuji. Inoltre in alcuni di questi templi è possibile vivere l’esperienza “Shukubo”, ovvero soggiornare in un tempio e avere la possibilità di vivere un’intera giornata secondo lo stile di vita tradizionale dei monaci buddisti. Da non perdere la visita al Castello di Himeji, in legno, costruito circa 400 anni fa, e all’adiacente giardino Koken che riflette l’architettura del periodo Edo. Non molto distante da Osaka si torva Arima Onsen una tra le sorgenti termali più antiche del Giappone, meta perfetta per un weekend rilassante.

