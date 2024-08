LATAM Cargo Group aumenta la sua offerta e rafforza la sua posizione come il più grande operatore cargo tra Europa e Sud America

Il 5 agosto 2024, LATAM Cargo Group ha annunciato il rafforzamento della sua rete tra Europa e Sud America con l’aumento delle frequenze dei suoi aerei cargo B767-300F. A partire dal 1° ottobre, la compagnia aggiungerà due voli settimanali, migliorando la connettività tra i due mercati e aumentando le frequenze totali da 10 a 12, consolidando così la capacità offerta tra i continenti.

Questa espansione porta a un’offerta settimanale totale di oltre 600 tonnellate sugli aerei cargo tra Europa e Sud America. Dall’Europa, si andranno ad aggiungere alle 1.100 tonnellate disponibili sugli aerei passeggeri del Gruppo LATAM. In totale, LATAM offrirà più di 1.700 tonnellate distribuite tra 8 punti in Sud America e 10 in Europa.

“Come principale operatore cargo in Sud America, il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti una connettività ampliata e migliorata. Con questa nuova crescita, offriremo il 140% in più di capacità da e verso l’Europa e raddoppieremo le destinazioni cargo in Sud America rispetto al 2019. Questo significativo aumento di capacità si applica anche alla nostra offerta per i fiori ecuadoregni”, ha dichiarato Matías Cortina, VP Commerciale per l’Europa presso LATAM Cargo Group.

L’operazione originante dall’Europa è stata pianificata in via temporanea da Bruxelles con due nuove frequenze settimanali, consentendo alla compagnia di rafforzare la capacità verso destinazioni come Viracopos, Brasile, e Santiago, Cile, connettendo principalmente merci generali e prodotti farmaceutici. Inoltre, dal Sud America, queste due frequenze aggiuntive forniranno maggiore capacità ai clienti di cargo deperibili da paesi come Perù, Cile, Ecuador e Colombia, collegandoli con l’Europa.

“Il potenziamento della nostra rete cargo, integrata da un’ampia rete belly, ha permesso a LATAM di aumentare significativamente la capacità verso l’Europa. Attualmente, operiamo 10 frequenze cargo settimanali verso l’Europa, e da ottobre aumenteremo a 12 frequenze. Questo incremento di capacità non solo espanderà i nostri punti di origine in Sud America, ma offrirà anche ai nostri clienti di cargo deperibili più opzioni e maggiore flessibilità nel trasporto dei loro prodotti”, ha commentato Claudio Torres, SVP Commerciale per il Sud America presso LATAM Cargo Group.

Dal 2019 LATAM ha costantemente rafforzato le sue operazioni cargo tra Europa e Sud America. Nel 2020, ha aumentato le sue frequenze settimanali da 5 a 7, e nel 2023, da 7 a 10. Nello stesso anno, sono state aggiunte tre nuove destinazioni: Curitiba e Florianópolis in Brasile, e Montevideo in Uruguay, oltre alle tre destinazioni già servite dalla compagnia: São Paulo, Buenos Aires e Santiago del Cile.

Nel 2023, il Gruppo LATAM ha registrato una crescita notevole nelle sue operazioni cargo verso l’Europa, evidenziando l’espansione da Santiago, Cile, e Quito, Ecuador. Questo progresso ha reso LATAM l’operatore leader nel trasporto di fiori tra Sud America ed Europa, in particolare sull’esportazione di fiori ecuadoregni verso il continente europeo.

(Ufficio Stampa LATAM Group – LATAM Group)