Air Canada comunica i risultati finanziari del secondo trimestre 2024

Air Canada ha comunicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2024.

“Air Canada ha oggi riportato operating revenues per il secondo trimestre di oltre 5,5 miliardi di dollari e un adjusted EBITDA di 914 milioni di dollari. Abbiamo registrato una domanda sana, con load factor che sono rimasti al di sopra delle medie storiche. Siamo rimasti fortemente concentrati sui nostri clienti e sulle nostre operazioni per tutto il trimestre e abbiamo registrato un miglioramento di 10 punti percentuali anno su anno nelle nostre on-time performance, anche con l’aumento dei voli. Ringrazio i nostri dipendenti per il loro duro lavoro nel trasportare in sicurezza 11,6 milioni di clienti nel trimestre e sono lieto di vedere i loro sforzi riconosciuti, poiché siamo stati classificati come best airline in Canada e abbiamo ricevuto cinque riconoscimenti agli Skytrax 2024 World Airline Awards, il massimo di qualsiasi compagnia aerea canadese”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Rispetto al secondo trimestre 2023 abbiamo aumentato la nostra capacità del 6,5% nel periodo. Il nostro adjusted unit cost è stato ben contenuto, aumentando dell’1,7%. Ciò è stato supportato da una rigorosa disciplina dei costi, che è sempre una priorità assoluta per noi. Continueremo ad adattarci alle condizioni di mercato, a gestire la capacità in modo proattivo e a contenere i costi attraverso la produttività e altre iniziative. Abbiamo ulteriormente diversificato la nostra rete, anche con servizi per Singapore, Stoccolma e India, e migliorato la nostra flessibilità operativa assicurandoci altri otto aeromobili Boeing 737-8, destinati a entrare in servizio il prossimo anno. Queste azioni riaffermano la nostra dedizione nei confronti dei nostri clienti, che ringrazio per la loro continua fedeltà. Siamo orgogliosi del nostro ruolo di principale compagnia aerea globale del Canada, che collega il Canada al mondo”.

Risultati finanziari del secondo trimestre 2024:

Operating revenues pari a 5,519 miliardi di dollari, in aumento di 92 milioni di dollari o del 2%, con una capacità operata in aumento del 6,5%. L’aumento della capacità anno su anno era in linea con la proiezione fornita da Air Canada il 2 maggio 2024.

Le spese operative di 5,053 miliardi di dollari sono aumentate di 428 milioni di dollari, o del 9%.

L’operating income di 466 milioni di dollari, con operating margin dell’8,4%, è diminuito di 336 milioni di dollari.

L’adjusted EBITDA di 914 milioni di dollari, con adjusted EBITDA margin del 16,6%, è diminuito di 306 milioni di dollari.

Net income pari a 410 milioni di dollari, o 1,04$ diluted earnings per share, rispetto a 838 milioni di dollari o 2,34$ rispettivamente.

Adjusted net income di 369 milioni di dollari, o $0,98 adjusted earnings per diluted share, rispetto a 664 milioni di dollari o $1,85 rispettivamente.

Net cash flows from operating activities di 924 milioni di dollari, in calo di 566 milioni di dollari.

Free cash flow di 451 milioni di dollari, in calo di 514 milioni di dollari.

Per il terzo trimestre 2024 Air Canada prevede di aumentare la sua ASM capacity tra il 4% e il 4,5% rispetto allo stesso trimestre 2023.

Per l’intero anno 2024, Air Canada conferma le seguenti indicazioni, aggiornate il 22 luglio 2024: ASM Capacity in aumento dal 5,5% al 6,5% rispetto al 2023; Adjusted EBITDA da $3,1 a $3,4 miliardi.

