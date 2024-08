L’Iberia Maintenance Training Centre celebra il suo 20° anniversario come EASA 147 centre, grazie all’approvazione della Spanish Aviation Safety and Security Agency (AESA), che gli consente di fornire type training ai professionisti in possesso di Aircraft Maintenance Licence nelle categorie Mechanics (B1) o Avionics (B2), in modo che i nuovi type ratings (fleet-engine) possano essere inclusi nella licenza. Questo passaggio è necessario per ottenere successivamente l’autorizzazione come aircraft certifier, il che consente di certificare l’entrata in servizio di un aeromobile a seguito di lavori svolti nell’ambito di tale categoria.

“Iberia Maintenance è l’unico training centre in Spagna autorizzato a fornire training 147 sulle famiglie Airbus 320 e 350, tra cui A320, A330, A340 e A350, con tutti i loro motori.

Il centro dispone di classroom simulation devices con licenza Airbus, il che lo rende uno dei pochi centri in Europa ad avere questa tecnologia. Offre inoltre accesso a un full aircraft simulator per taxiing courses, nonché accesso alle revisioni di aeromobili Iberia Maintenance presso le sue strutture per la pratica.

Dall’approvazione nel 2004, più di 10.000 studenti sono stati formati presso l‘Iberia Training Centre. Attualmente, il centro ha 16 istruttori con 147 approval.

Oltre a essere un EASA 147-approved centre, l’Iberia Maintenance Training Centre fornisce e coordina la formazione tecnica nelle diverse maintenance business areas: engines, aircraft and components. Offre inoltre questi servizi a clienti terzi.

Più di 50 istruttori, personale di supporto e sviluppatori di contenuti lavorano in tutte le aree sopra menzionate. Nel 2023 sono state erogate più di 150.000 ore di formazione/studente nelle diverse modalità”, afferma Iberia.

“Siamo orgogliosi di celebrare il 20° anniversario come EASA 147 centre. In questi due decenni abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: supportare l’evoluzione del settore MRO e facilitare lo sviluppo professionale delle persone attraverso una formazione altamente qualificata”, afferma Ignacio de la Iglesia, manager of the Iberia Maintenance Training Centre. “Uno dei punti di forza del nostro training centre è che è integrato nelle unità di produzione di Iberia Maintenance, il che rende più facile avere i migliori istruttori con una vasta esperienza nel mondo reale e i dipendenti che desiderano continuare a studiare possono farlo senza dover lasciare il loro posto di lavoro”.

“Gli Aeronautical Maintenance Technicians (AMT) sono una parte essenziale del settore dell’aviazione e, naturalmente, di Iberia. Ecco perché è necessario che avvenga il cambio generazionale per tenere il passo con la domanda del settore e che coloro che sono già nel settore continuino la formazione”, prosegue Iberia.

“Affinché un aereo o un motore possano volare dopo una riparazione o una revisione, un certificatore deve firmare che tutte le procedure stabilite sono state rispettate, seguendo i manuali approvati e lasciando tracciabilità di tutte le attività svolte”, afferma de la Iglesia.

“Attualmente Iberia Maintenance ha più di 2.500 AMT nella sua forza lavoro nelle diverse aree di produzione. La varietà di aree ha un’ampia gamma di profili formativi: basic training 147, training cycles in aeromechanics, avionics, assembly of structures, machining, composite materials, verification, painting and electromechanics, tra molti altri.

Inoltre, nell’ultimo anno, la forza lavoro ha registrato una delle evoluzioni più accelerate degli ultimi mesi, con l’incorporazione di quasi 450 professionisti nel team.

Ma la rilevanza sarà ancora più evidente in futuro, dato che si prevede che la flotta mondiale aumenterà del 28% nei prossimi 10 anni, il che porterà a un aumento della domanda di circa 33.000 nuovi professionisti all’anno.

Questa tendenza testimonia anche l’impegno di Iberia nei vocational training programmes, poiché oltre il 30% delle reclute sono studenti che hanno completato la loro formazione presso Iberia Maintenance.

Tuttavia, il contesto è difficile, soprattutto in termini di rinnovo della forza lavoro e introduzione delle donne in questo settore. In totale, in Spagna, il 33,7% degli studenti si è iscritto al vocational training e, di questi, il 4,8% ha scelto il vehicle maintenance branch, con solo lo 0,4% di donne”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)