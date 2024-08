Il primo retrofitted Boeing 777 di Emirates con i nuovi interni di cabina decolla per Ginevra

Il primo Boeing 777 di Emirates, completamente riammodernato e con un nuovo look è entrato in servizio ed è pronto al decollo: questo pomeriggio con la sigla EK83 partirà da Dubai verso Ginevra. L’aereo ha richiesto un totale di 37 giorni per il restyling completo ed è entrato in servizio quattro giorni prima del previsto, rispetto alla data ufficialmente annunciata.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “con l’introduzione del nostro ultimo Boeing 777 con nuovi interni esclusivi, Emirates continua a mantenere il suo impegno nell’offrire un’esperienza di bordo ineguagliabile, alzando l’asticella del settore quando si tratta di viaggi premium. La nostra ultima cabina di Business Class offre ai clienti un senso di esclusività e privacy, completata dalla nostra migliore gamma di prodotti di bordo. L’aggiunta della nostra popolare cabina Premium Economy, valutata come una delle migliori del settore, aggiunge raffinatezza e modernità all’esperienza di volo ed è stata progettata attentamente per offrire maggiore comfort. Con più Boeing 777 e A380 riammodernati per mostrare i nostri prodotti di bordo di ultima generazione, i clienti possono costantemente vivere le migliori esperienze in cielo su entrambi i tipi di aeromobile”.

Il Boeing 777 di Emirates è stato sottoposto a riammodernamento all’inizio di luglio. La nuova cabina Premium Economy, composta da 24 posti disposti su tre file in una configurazione 2-4-2, presenta sedili in pelle color crema, valorizzati da finiture in legno, e offrono un comfort migliorato con uno spazio di 38 pollici, sedili larghi 19,5 pollici che si reclinano fino a 8 pollici, garantendo più spazio per distendersi e rilassarsi, oltre a poggiatesta regolabili in sei direzioni.

La nuova Business Class di Emirates sul B777 si presenta con una cabina confortevole e accogliente, caratterizzata da dettagliate rifiniture che offrono maggiore privacy ai clienti. I sedili e la gamma cromatica della cabina sono stati migliorati per riflettere gli elementi di design leggeri e ariosi dell’esperienza iconica dell’A380 di Emirates, con sedili in pelle color crema arricchiti da dettagli color champagne, pannelli in legno più chiari e tocchi di tecnologia moderna che uniscono funzionalità e lusso.

Dotata di 38 posti in configurazione 1-2-1, ogni sedile ergonomico largo 20,7 pollici si trasforma in un comodo letto reclinabile fino a 78,6 pollici e include un poggiatesta imbottito per un comfort maggiore. I posti sono disposti in file da quattro, offrendo a ogni cliente accesso diretto al corridoio. Ogni sedile dispone di un minibar personale, un tavolino per mangiare o lavorare, diverse prese di ricarica per dispositivi personali e molto altro. Il controller touchscreen del sedile per l’intrattenimento in volo e il funzionamento del sedile, insieme a uno schermo HD personale da 23 pollici, uno dei più grandi nei cieli, assicurano a ogni cliente di godere appieno del pluripremiato sistema di intrattenimento ice della compagnia aerea.

La Business Class del Boeing 777 di Emirates includerà anche un piccolo bar per consentire ai clienti di usufruire con comodità di snack e rinfreschi durante il volo.

La nuova cabina Economy Class dispone di 256 sedili in una gamma di colori che vanno dal grigio tenue al blu. I sedili, progettati ergonomicamente, includono poggiatesta in pelle con pannelli laterali flessibili che possono anche essere regolati verticalmente per un supporto ottimale.

Il motivo dell’albero di ghaf, caratteristico di Emirates, è presente in tutto l’interno dell’aereo.

Emirates riammodernerà altri 80 Boeing 777 come parte di un investimento di oltre 3 miliardi di dollari per offrire prodotti al top del settore che rendono indimenticabile l’esperienza dei clienti in volo. Oltre a Ginevra, la compagnia aerea opererà i suoi Boeing 777 con le nuove cabine anche a Tokyo Haneda e Bruxelles nelle prossime settimane, e presto verranno annunciate ulteriori destinazioni.

Il lavoro di riammodernamento sul Boeing 777 è stato studiato, progettato ed eseguito internamente da un team di 175 ingegneri e tecnici presso Emirates Engineering a Dubai, con un’attenzione particolare ai più alti standard di qualità e sicurezza. L’impatto considerevole del progetto sull’ecosistema aeronautico locale è evidente grazie alla presenza di oltre 10 partner che hanno assunto centinaia di lavoratori qualificati e hanno istituito officine sia presso la struttura di Engineering che fuori sede al fine di supportare i vari aspetti del programma.

Il primo B777 ha richiesto 37 giorni e 18.000 ore di lavoro per essere completato, con team che hanno operato senza sosta in una sequenza cronologica di mansioni, dalla rimozione degli interni fino alla reinstallazione e al collaudo dei nuovi sedili e di altri componenti della cabina.

Per il primo Boeing 777 riammodernato, la compagnia aerea ha utilizzato un totale di: 330 metri quadrati di moquette, 340 fogli di laminato, 750 metri quadrati di pelle per i sedili di First, Business e Premium Economy Class, 800 metri di tessuto per i sedili di Economy Class, 300 litri di vernice.

La compagnia aerea ha destinato 191 aerei Boeing 777 e Airbus A380 per un riammodernamento completo nell’ambito del programma di retrofit più ampio mai visto nel settore per dimensioni e scala. Una volta completato il progetto, la compagnia avrà installato 8.104 sedili Premium Economy di nuova generazione, 1.894 suite di First Class completamente rinnovate, 11.182 nuovi sedili Business Class e 21.814 sedili Economy Class.

Attualmente Emirates vola con i suoi aerei riammodernati verso New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, Londra Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapore, Mumbai, Bangalore, San Paolo, Tokyo Narita, Osaka, Ginevra e Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)