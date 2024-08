Rolls-Royce inizia i test del motore F130 a Indianapolis

Rolls-Royce ha annunciato che i test sul motore F130 sono iniziati a Indianapolis, un altro passo verso la consegna per l’United States Air Force B-52J Stratofortress.

“I sea-level testing del First Engine to Test (FETT) eseguiranno la versione software iniziale per l’F130 nella Test Cell 114 recentemente ristrutturata.

Inoltre, questa settimana Rolls-Royce sta concludendo con successo i Rapid Twin Pod Test. I test presso il NASA Stennis hanno segnato la prima volta in cui i motori F130 sono stati testati nella dual-pod engine configuration dell’aereo B-52. I test hanno prodotto dati critici sulle prestazioni, convalidando le previsioni analitiche di Rolls-Royce, tra cui le performance in crosswind conditions, riducendo ulteriormente i rischi dell’integrazione del motore F130 sul B-52J.

I test presso NASA Stennis hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi iniziali di test e nella consegna al ritmo definito dall’Air Force. Questi dati di test informano la configurazione di produzione della F130 engine Critical Design Review (CDR), in programma per l’autunno 2024″, afferma Rolls-Royce.

Candice Bineyard, Director, Early Life Cycle & Naval Programs – Defense, ha affermato: “Siamo entusiasti di compiere il passo successivo nell’F130 sea-level testing a Indianapolis. Ad oggi, il nostro programma di test ha confermato le nostre previsioni e ci ha consentito di rimanere sulla buona strada per consegnare questo contratto a prezzo fisso per l’Air Force. Il motore F130 ha dimostrato un’incredibile dispatch reliability, che si tradurrà in lifecycle costs inferiori per il B-52, nonché in una migliore fuel efficiency. Mentre diamo il via ai test nella Test Cell 114, vogliamo ringraziare i nostri partner presso Boeing e l’Air Force mentre andiamo avanti insieme nel programma”.

“La Test Cell 114 è una struttura all’avanguardia. Rolls-Royce ha recentemente rinnovato la Test Cell come parte di un investimento da 1 miliardo di dollari per modernizzare le sue strutture di Indianapolis. I motori F130 saranno fabbricati, assemblati e testati a Indianapolis, il più grande stabilimento di produzione di Rolls-Royce negli Stati Uniti.

I motori F130 estenderanno la vita del velivolo B-52 per 30 anni. I motori sono così resistenti che si prevede che rimangano in volo per il resto della vita del velivolo. L’F130 deriva dalla famiglia di motori commerciali Rolls-Royce BR, con oltre 30 milioni di ore di operazioni e un elevato reliability rate. È un motore collaudato e affidabile che è in produzione da 12 anni con oltre 1.000 motori in volo oggi”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)