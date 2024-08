News Brevi – 07.08.2024

LUFTHANSA LANCIA UNA ALLEGRIS CAMPAIGN CON LA LEGGENDA NBA DIRK NOWITZKI – La leggenda del basket NBA, Dirk Nowitzki, è il volto della nuova campagna pubblicitaria Lufthansa Allegris (leggi anche qui). Nato in Germania, Nowitzki ha giocato tutta la sua carriera NBA con i Dallas Mavericks negli Stati Uniti. “Forti radici in Germania, così come in tutto il mondo, questo vale sia per Dirk Nowitzki che per Lufthansa. Dirk è un’icona e rappresenta valori forti, carisma e alta qualità in tutto ciò che affronta. Questo lo rende il partner perfetto per noi e siamo lieti di averlo a bordo per la nostra Allegris campaign”, afferma Carsten Hoffmann, Vice President Lufthansa Brand Experience. Nel filmato della campagna, Dirk Nowitzki, alto 2,13 metri, può essere visto dormire nel letto lungo 2,20 metri della nuova Allegris Business Class. Lufthansa Allegris offre un’esperienza di viaggio completamente nuova sui voli a lungo raggio, senza eguali sul mercato grazie alla varietà di posti a sedere. Tutte le classi di viaggio, dall’Economy alla Premium Economy, Business e First Class, avranno nuovi interni di cabina e nuovi posti. Ad esempio, in Business Class i passeggeri possono scegliere tra cinque diverse seat options, tra cui una suite con porte, un guardaroba personale e un piccolo minibar. Un punto forte: tutti i posti in First e Business Class sono dotati di sistemi di riscaldamento e raffreddamento, in modo che i viaggiatori possano regolare in modo flessibile la temperatura in base al proprio livello di comfort. La campagna Lufthansa Allegris con Dirk Nowitzki inizia oggi negli Stati Uniti e verrà trasmessa a livello internazionale nei prossimi mesi, inclusa la Germania. Link al video del nuovo campaign film: https://youtu.be/o7T2Zchbp7A.

SAS: 2,5 MILIONI DI PASSEGGERI A LUGLIO – 2,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a luglio, con un aumento del 5% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 4% e il traffico in RPK è aumentato del 6% rispetto a luglio 2023. Il load factor a luglio è stato dell’87%. “Siamo lieti di vedere un continuo aumento nei volumi di passeggeri e un tasso di regolarità del 99,3% a luglio. Il load factor ha superato l’87%, il che segna uno dei migliori mesi storicamente per SAS in termini di load factor. Questo mese abbiamo anche annunciato ampi accordi di partnership con il nostro futuro SkyTeam partner, Air France-KLM. Questa partnership migliorerà la nostra connettività e offrirà ulteriori vantaggi ai nostri clienti fedeli dal 1° settembre”, afferma Anko van der Werff, President & CEO of SAS. SAS AB ha inoltre comunicato che la nuova distribution record date per i titolari di listed commercial hybrid bonds della Società ai sensi del piano di riorganizzazione (“Reorganization Plan”) nel procedimento di riorganizzazione aziendale della Società in Svezia, è prevista per giovedì 15 agosto 2024. La nuova record date non avrà alcun impatto sulla tempistica complessiva per l’uscita di SAS dai suoi procedimenti di ristrutturazione.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA ETHIOPIAN AIRLINES E SATAREM PER LA PRODUZIONE DI SAF IN ETIOPIA – Il Gruppo Ethiopian Airlines ha firmato un Protocollo d’Intesa (MoU) con Satarem America Inc. per collaborare alla produzione e all’utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) in Etiopia. Satarem produrrà SAF nel paese ed Ethiopian Airlines ha concordato di acquistare il SAF da Satarem. Con questo MoU, Ethiopian Airlines ha consolidato il suo impegno per la sostenibilità. Questa partnership strategica rappresenta un passo significativo che Ethiopian Airlines sta compiendo verso un futuro più sostenibile ed ecologicamente responsabile. Il MoU con Satarem America Inc., un fornitore leader di soluzioni energetiche sostenibili, permetterà ad Ethiopian Airlines di integrare il SAF nelle sue operazioni, riducendo significativamente le emissioni di carbonio e supportando gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico. Mesfin Tasew, Amministratore Delegato del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Satarem America Inc. nel nostro percorso verso un futuro più verde e sostenibile. L’adozione del Carburante Sostenibile per l’Aviazione non è solo una decisione commerciale; riflette il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico e nell’investimento in soluzioni innovative a sostegno di un’industria sostenibile”. Come una delle più grandi ed esperte compagnie aeree dell’Africa, Ethiopian Airlines è da tempo in prima linea per la sostenibilità. La compagnia aerea ha implementato diverse iniziative, tra cui la modernizzazione della flotta, l’ottimizzazione delle operazioni di volo, la piantumazione di alberi e ampi programmi di riciclaggio per ridurre al minimo i rifiuti e le emissioni. L’integrazione del SAF nelle sue operazioni migliorerà ulteriormente questi sforzi, riducendo significativamente le emissioni di gas serra associate ai viaggi aerei.

F-35: LA FLOTTA GLOBALE SUPERA I 1.000 AEREI – F-35 informa: “Con una flotta globale di oltre 1.000 F-35, il programma ha raggiunto un nuovo livello di dimensione, trasformando radicalmente il modo in cui le forze alleate si addestrano e operano insieme. Più di mille F-35 sono una forza globale di velivoli avanzati e interoperabili che lavorano insieme per rafforzare la 21st Century Security. Diciannove nazioni utilizzeranno gli F-35 e la flotta globale è destinata a crescere. Una forza lavoro dedicata all’F-35 produce, consegna e sostiene il 5th Generation fighter più avanzato al mondo. Il team altamente qualificato, in collaborazione con i partner industriali e governativi, ha reso possibile questa pietra miliare. Lockheed Martin collabora con 1.650 high-tech suppliers per fornire le capacità dell’F-35 all’America e agli alleati in tutto il mondo. Man mano che il programma F-35 cresce, il team continua a fornire le capacità necessarie per rimanere al passo con le minacce attuali e future”.

RYANAIR FESTEGGIA OLTRE 10 MILIONI DI PASSEGGERI A BOURNEMOUTH AIRPORT – Ryanair ha celebrato il trasporto di oltre 10 milioni di passeggeri attraverso Bournemouth Airport da quando ha iniziato le operazioni da/per Bournemouth nel 1996. “Ryanair è stata la prima compagnia aerea low cost a operare a Bournemouth Airport e ha ampliato la sua presenza da una singola rotta da/per Dublino a 20 rotte che collegano 9 paesi in tutta Europa, con i suoi 2 aeromobili basati a Bournemouth. Questa estate Ryanair sta operando il suo programma più grande di sempre a Bournemouth Airport con oltre 120 voli settimanali che coprono 20 rotte, tra cui 3 nuove rotte per Agadir, Lanzarote e Nantes”, afferma Ryanair. Jade Kirwan, Ryanair’s Head of Communications, ha affermato: “Siamo lieti di festeggiare oltre 10 milioni di passeggeri Ryanair a Bournemouth Airport. Questa importante pietra miliare dimostra la continua crescita e gli investimenti di Ryanair a Bournemouth, dove Ryanair opera dal 1996. Quest’estate, Ryanair opererà 120 voli settimanali su 20 rotte sui nostri 2 aeromobili basati a Bournemouth. Non vediamo l’ora di trasportare milioni di passeggeri in più sui voli low cost di Ryanair da/per Bournemouth negli anni a venire”.

UNITED AIRLINES: SPECIAL SCHEDULE PER I TIFOSI DEI CHICAGO BEARS – United Airlines ha lanciato oggi un flight schedule unico nel suo genere per rendere più semplice per i tifosi dei Chicago Bears viaggiare per ogni partita in trasferta di questa stagione. “Per la prima volta in assoluto, la compagnia aerea sta modificando gli orari di partenza di sei voli, in modo che i tifosi abbiano la possibilità di tornare a casa la stessa sera delle partite in trasferta. United sta inoltre volando con aerei più grandi su due rotte e aggiungendo un volo diretto aggiuntivo tra Chicago O’Hare e Heathrow Airport di Londra per il Week 6 Bears/Jaguars game al Tottenham Hotspur Stadium, offrendo ai tifosi quattro opzioni di voli diretti totali per raggiungere Londra”, afferma United. “Come Chicago’s Hometown Airline® e sponsor di lunga data dei Chicago Bears, siamo orgogliosi di mostrare il nostro supporto questa stagione, con questo special schedule per i tifosi”, ha affermato Patrick Quayle, United’s Senior Vice President of Global Network Planning. “Il nostro schedule migliorato offre ai clienti opzioni che nessun altro vettore offre, rendendo più facile per i tifosi supportare i Bears in trasferta durante alcune delle partite più importanti della stagione”. United è la compagnia aerea più grande di Chicago, con oltre 500 partenze giornaliere da Chicago O’Hare, con un servizio non-stop per 148 città negli Stati Uniti e un servizio non-stop per oltre 40 destinazioni internazionali. United Airlines è official airline dei Chicago Bears da oltre 50 anni, trasportando la squadra a oltre 350 partite e rendendo più facile per migliaia di fan tifare per i Bears in trasferta ogni anno.

EMBRAER ESTENDE LA U$1 BILLION SYNDACATED CREDIT LINE PER CINQUE ANNI – Embraer ha firmato oggi un US$ 1 billion syndicated credit agreement per cinque anni. L’accordo è un’estensione di una US$ 650 million syndicated credit operation annunciata nell’ottobre 2022. Il contratto fornisce all’azienda un importante accesso alle risorse finanziarie a tassi pre-negoziati. Guidato dalle banche Citibank, Credit Agricole, PNC Bank e con la partecipazione di istituzioni come BNP Paribas, Mizuho, Bank of America, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Natixis, JP Morgan, MUFG, Santander, Banco do Brasil, Commerzbank, Morgan Stanley, Bradesco e Goldman Sachs, l’accordo consente l’accesso alla revolving credit line che può essere utilizzata dalle filiali di Embraer negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, con Embraer S.A. come garante. “L’estensione di una significativa syndicated credit line rafforza la liquidità di Embraer per i prossimi cinque anni, fornendo un importante supporto alla nostra strategia a lungo termine. La nostra partnership con istituzioni finanziarie solide e di spicco rafforza la qualità del credito di Embraer. Ad esempio, S&P ha recentemente aumentato il nostro rating a investment grade e crediamo che questo nuovo RCF sarà un importante supporto per noi per riguadagnare lo status di investment grade completo con tutte le agenzie di rating nel prossimo futuro”, ha sottolineato Antonio Carlos Garcia, CFO di Embraer. All’inizio di quest’anno S&P Global Ratings ha aumentato il rating di Embraer da “BB+” a “BBB-” e ha mantenuto un outlook stabile. Secondo S&P, la forte generazione di cassa di Embraer, unita a maggiori consegne di aeromobili, riduzione dei costi e misure di efficienza, ha portato a un free cash flow nel 2023 che è stato notevolmente più forte delle indicazioni dell’azienda al mercato. Fitch Ratings ha rivisto il BB+ della società con un outlook positivo, mentre Moody’s ha aumentato il rating a Ba1 e ha mantenuto un outlook stabile.

BOEING: RECORD DI PRODUZIONE PER I PAC-3 SEEKER – Il Boeing Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) seeker program, che costruisce il componente che consente agli advanced interceptors utilizzati dal sistema Patriot di identificare, tracciare e intercettare minacce in rapido movimento, è partito per un inizio da record nel 2024. Il programma ha superato i precedenti PAC-3 seeker production records a tre e sei mesi, ed è anche sulla buona strada per superare il suo record di produzione annuale di oltre il 20% entro la fine dell’anno. Jim Bryan, director of Integrated Air & Missile Defense, afferma: “I militari e i civili degli Stati Uniti e degli alleati contano su ciò che i nostri compagni di squadra costruiscono e consegnano, quindi stiamo aumentando la produzione per fornire maggiore protezione in più luoghi, per aiutare a soddisfare l’esigenza di questa capacità”.

ROLLS-ROYCE NOMINA KIMBERLY C. HICKS GENERAL COUNSEL – DEFENCE AND RRNA – Rolls-Royce ha annunciato la nomina di Kimberly C. Hicks come General Counsel for Defence and Rolls-Royce North America (RRNA). “Kim sarà un membro chiave dei Defence and General Counsel Leadership teams e avrà sede a Washington, D.C. In questo ruolo, Kim guiderà il global Defence General Counsel team e supervisionerà gli altri General Counsel team members con sede negli Stati Uniti. Entrerà inoltre a far parte dell’RRNA Board, che è responsabile della supervisione del nostro Special Security Agreement con l’U.S. Department of Defence. Kim è entrata in Rolls-Royce nel 2022 e ha ricoperto il ruolo di interim General Counsel for Defence and RRNA da gennaio 2024”, afferma Rolls-Royce. Adam Riddle, President – Defence & CEO, Rolls-Royce North America, afferma: “Siamo lieti di annunciare ufficialmente Kim come General Counsel for Defence and RRNA. Porta con sé una profonda conoscenza del settore aerospaziale e della difesa e una vasta esperienza nella consulenza a government contractors. Kim ha già dimostrato di essere una scelta eccezionale, offrendo una leadership forte e una consulenza affidabile, siamo entusiasti che assuma questo ruolo in modo permanente”. “Il Nord America è il mercato più grande per Rolls-Royce e svolge un ruolo significativo nei Civil, Defence and Power Systems business. Molti dei defence aerospace products sono progettati, realizzati, fabbricati e assemblati a Indianapolis, Indiana, la nostra struttura più grande nella regione. Altri importanti siti di produzione per la difesa nella regione includono naval facilities in Walpole, Massachusetts; Pascagoula, Mississippi; Peterborough, Ontario. Rolls-Royce impiega circa 6.000 persone in tutto il Nord America con operazioni significative in 27 stati e sei province canadesi”, conclude Rolls-Royce.