Bombardier collabora con Alinghi Red Bull Racing, unendo cielo e mare

Bombardier ha annunciato oggi di aver unito le forze con Alinghi Red Bull Racing come official supplier. “Questa nuova partnership unisce due team impegnati a superare i limiti, raggiungendo l’apice dell’ingegneria e dell’innovazione nella loro ricerca per andare più veloci, più lontano e meglio, sia sulle onde che nei cieli. L’Alinghi Red Bull Racing team torna quest’anno in forze per competere nella gara più prestigiosa della vela, l’America’s Cup, con il suo impressionante BoatOne, proprio mentre Bombardier si prepara a lanciare il Bombardier Global 8000, che sarà il business jet più veloce nei cieli”, afferma Bombardier.

“Siamo entusiasti di unire le forze con Alinghi Red Bull Racing, uno dei team più iconici della vela competitiva. La nostra partnership è nata dal rispetto reciproco e da un approccio simile per raggiungere la vetta nei nostri rispettivi campi”, ha affermato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “I nostri team hanno molto in comune. Siamo tutti dediti a performance senza compromessi. Padroneggiamo l’ingegneria di precisione e la progettazione esperta, insieme a un’intensa spinta per l’innovazione perpetua. Tutti noi di Bombardier siamo entusiasti di aggiungere un po’ di vento alle vele di Alinghi Red Bull Racing, mentre puntano alla vetta del competitive sailing”.

“Il team svizzero torna quest’anno con un gruppo composto da nuovi velisti abbinati ai vincitori dell’America’s Cup del 2003 e del 2007. Il team è ulteriormente rafforzato grazie alla sua nuova joint venture con Red Bull, che porta sul tavolo l’esperienza della Red Bull Advanced Technologies unit, che ha supportato Red Bull Racing nel raggiungimento di un totale di sette Formula One Drivers Championships. Tutto ciò sta preparando il terreno affinché Alinghi Red Bull Racing sia uno degli sfidanti più formidabili nella 37a America’s Cup, avendo già fatto solide prime impressioni nelle regate preliminari di Vilanova i La Geltrú, Spagna, e Jeddah, Arabia Saudita”, prosegue Bombardier.

“Noi di Alinghi Red Bull Racing siamo lieti e ci sentiamo privilegiati ad avere Bombardier al nostro fianco nella nostra ricerca per la 37a America’s Cup. Oggi molti dei nostri progettisti hanno un background in ingegneria aeronautica, quindi condividiamo molto la stessa passione e visione con Bombardier. Siamo pronti a decollare insieme”, ha affermato Silvio Arrivabene, co-general manager at Alinghi Red Bull Racing.

“Le Racing sailboats come la straordinaria BoatOne del team svizzero che vola sopra le onde su foils hanno più somiglianze con un aereo rispetto al modo in cui immaginiamo che le barche appaiano e si muovano”, ha affermato McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier, una delle forze trainanti dietro lo sviluppo dei jet Global 7500 e Global 8000 di Bombardier.

“Proprio come gli ingegneri di Alinghi Red Bull Racing spingono i limiti nell’ingegneria delle barche per raggiungere le velocità più elevate indipendentemente dalle condizioni, Bombardier ha battuto record sul proprio territorio. Il Bombardier Global 7500 detiene oltre 40 industry speed records e continua a crescere, incluso il titolo per il longest-range flight in business aviation di 8.225 miglia nautiche. Bombardier sta attualmente preparando l’entrata in servizio del suo jet Global 8000, che sta portando le performance senza compromessi ancora più avanti. Il jet ha già fatto la storia dell’aviazione quando ha superato la velocità del suono nei test, il primo aereo civile a farlo dai tempi del Concorde. Questo, insieme alla maggiore autonomia e al volo più fluido del settore, ha contribuito al suo ultimo riconoscimento come best private jet secondo i redattori del 2024 Robb Report Monaco & Côte d’Azur best-of-the-best edition per il secondo anno”, conclude Bombardier.

“Il team di Alinghi Red Bull Racing incarna passione, innovazione, velocità, performance e audacia nello spingersi oltre i limiti, tutti valori che ci hanno spinto anche a sviluppare i migliori jet nella business aviation”, afferma Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales & Bombardier Defense. “È un vero privilegio assistere alle performance che il team ARBR sta già offrendo in questo affascinante ritorno e siamo entusiasti che questa partnership ci consentirà di condividere la nostra window seat view del mondo del competitive sailing con tutti coloro che amano vedere tanto quanto noi l’ingegneria e il design innovativi in azione, inclusi i nostri dipendenti, clienti e altri appassionati di aviazione”.

