British Airways estende il codeshare con Bangkok Airways

I clienti British Airways ora hanno una scelta più ampia di destinazioni per le vacanze nel Sud-est asiatico, grazie a un aumento dei voli da Londra a Bangkok e a un’estesa codeshare partnership con Bangkok Airways.

La compagnia aerea ha annunciato all’inizio di quest’anno che la sua rotta diretta da London Gatwick a Bangkok tornerà il 28 ottobre 2024, operando tre volte a settimana verso la capitale thailandese. Da questa settimana, il servizio aumenterà fino a cinque volte a settimana tra gennaio e marzo 2025.

Inoltre, la sua attuale codeshare partnership con Bangkok Airways è stata ampliata per aprire cinque nuove destinazioni in Thailandia e Cambogia, consentendo ai clienti di collegarsi senza problemi a Bangkok su: Phuket (HKT), Thailandia; Koh Samui (USM), Thailandia; Chaing Mai (CNX), Thailandia; Phnom Penh (PNH), Cambogia; Siem Reap (SAI), Cambogia.

I clienti avranno la possibilità di includere uno scalo a Bangkok nel loro viaggio prima di proseguire verso la loro destinazione finale con lo stesso biglietto.

Bangkok Airways opera un’ampia rete domestica in Thailandia, nonché verso destinazioni in Cambogia, Hong Kong, Maldive, Laos e Singapore. Opera una flotta di oltre 20 aeromobili, ognuno decorato con diverse livree delle sue destinazioni esotiche.

Questo accordo significa che i clienti British Airways che viaggiano da o transitano per Londra saranno in grado di collegarsi alla loro destinazione finale in Thailandia o Cambogia con un unico biglietto. I clienti possono aspettarsi più scelta e flessibilità quando viaggiano verso una di queste cinque popolari destinazioni per le vacanze.

I membri del programma fedeltà di British Airways, Executive Club, accumuleranno anche Avios e guadagneranno Tier Points quando voleranno con Bangkok Airways in un British Airways codeshare journey. Gli Avios sono la valuta del programma, che può essere utilizzata come pagamento parziale per voli premio o upgrade, nonché per soggiorni in hotel, noleggio auto e altro ancora. I Tier Points aiutano i membri a guadagnare status per sbloccare vantaggi come l’accesso alle lounge e la selezione gratuita del posto.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha affermato: “A ottobre opereremo il nostro primo volo diretto per la Thailandia in più di quattro anni, quindi è un ritorno molto atteso alla nostra rete globale. Sapendo che questa rotta sarà particolarmente popolare tra i nostri clienti leisure, siamo lieti di collaborare con Bangkok Airways per offrire più scelta e rendere queste ambite destinazioni per le vacanze più accessibili”.

Mr. Chulin Kocharoen, Vice President – Network and Product Development of Bangkok Airways PLC, ha commentato: “Siamo lieti di espandere questa codeshare partnership con British Airways per rafforzare le nostre rispettive reti di rotte e offrire ai business and leisure travellers un accesso senza precedenti e conveniente a nuovi gateway. Inoltre, i passeggeri di British Airways che viaggiano sui voli di Bangkok Airways potranno usufruire dei servizi senza pari della boutique airline’s, come l’accesso alle lounge negli aeroporti disponibili, pasti a bordo e molto altro”.

I codeshare tickets sono ora disponibili per la prenotazione su www.ba.com, per viaggi dal 28 ottobre 2024 in poi. L’accordo di partnership esistente offre codeshare travel tra Singapore e Koh Samui per i clienti British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)