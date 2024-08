Volotea apre la base numero 10 in Francia e vince il bando per la continuità territoriale Parigi Orly-Rodez Aveyron

Volotea si aggiudica la gara d’appalto per operare la rotta Parigi Orly-Rodez Aveyron in regime di continuità territoriale. Per garantire il servizio, a settembre la compagnia aprirà a Rodez la sua decima base francese.

“Decollerà il 2 settembre il primo volo in regime di continuità territoriale che collega l’aeroporto di Parigi Orly con Rodez, capoluogo del dipartimento dell’Aveyron nella regione dell’Occitania.

Grazie a questo servizio i cittadini che ne hanno diritto potranno contare su 2 voli al giorno dal lunedì al venerdì e un volo ogni domenica a tariffa agevolata. I voli saranno operati con un Airbus A319. Sono ben 178.000 i posti in vendita per l’anno 2025.

La rotta verso Rodez si aggiunge al ricco ventaglio di destinazioni che si possono raggiungere con Volotea da Parigi Orly e che comprende Bilbao, Ancona, Ginevra, Olbia, Torino, Verona e Lourdes, anch’essa operata da Volotea in continuità territoriale”, afferma Volotea.

Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dall’esito di questa gara. Si tratta di un grande risultato che conferma, ancora una volta, la nostra attenzione verso il territorio francese, da sempre strategico per la crescita del nostro network e per noi primo mercato. Questa nuova rotta, che dopo Lourdes è la seconda in continuità territoriale da Parigi Orly, ci permette di crescere ancora aprendo la nostra decima base operativa in Francia e, al contempo, ci dà la possibilità di soddisfare al meglio le esigenze di viaggio di cittadini e imprenditori della comunità locale che potranno raggiungere con più facilità la capitale francese. Per noi, la continuità territoriale è un servizio di primaria importanza anche in Italia, infatti abbiamo di recente partecipato al nuovo Bando per la rotta Olbia-Roma Fiumicino, che attualmente operiamo”.

“Rodez è la decima base di Volotea in Francia e si aggiunge alle basi di Brest, Bordeaux, Strasburgo, Lille, Lourdes, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. Con l’apertura di questa nuova base, la terza che Volotea inaugura quest’anno a livello di network dopo Brest (aprile 2024) e Bari (luglio 2024), la compagnia creerà più di 30 posti di lavoro all’aeroporto di Rodez Aveyron”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)