Rolls-Royce si aggiudica un ordine da Cathay Pacific per 60 motori Trent 7000

Rolls-Royce annuncia oggi che Cathay Pacific ha accettato di effettuare un ordine per 60 motori Trent 7000 che equipaggeranno 30 aeromobili Airbus A330-900 (leggi anche qui). Allo stesso tempo, la compagnia aerea ha firmato un accordo di servizio TotalCare che coprirà la flotta.

“TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti tramite il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che aiuta a fornire ai clienti maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha affermato: “Il Trent 7000, abbinato a TotalCare, è una proposta allettante per i clienti delle compagnie aeree e questo ordine dimostra una notevole fiducia nella combinazione Trent 7000/A330neo. Il motore trarrà vantaggio dall’investimento di 1 miliardo di sterline che stiamo facendo nella famiglia di motori Trent. Tutti noi in Rolls-Royce siamo orgogliosi della fiducia che Cathay Pacific sta riponendo in noi e non vediamo l’ora di supportare questi nuovi aeromobili quando entreranno in servizio”.

Alex McGowan, Chief Operations and Service Delivery Officer, Cathay Pacific, ha affermato: “Siamo lieti di annunciare questo ordine per 30 A330-900 con motore Trent 7000 che saranno una sostituzione naturale per il nostro aeromobile A330ceo. La combinazione Trent 7000/A330neo offrirà un comfort eccellente per i nostri passeggeri e una migliore efficienza nei consumi, per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità”.

“Il Trent 7000 è l’ultima aggiunta alla famiglia di motori Rolls-Royce Trent e equipaggia esclusivamente l’Airbus A330neo. Dopo essere entrato in servizio alla fine del 2018, il Trent 7000 ha volato per oltre due milioni di ore, offrendo un’affidabilità eccezionale, prestazioni sostenibili e una comprovata versatilità.

Incorporando la tecnologia di ultima generazione, la combinazione A330neo/Trent 7000 offre un fuel burn per seat migliore del 14% (rispetto all’A330/Trent 700), riducendo significativamente le emissioni.

Rolls-Royce sta investendo oltre 1 miliardo di sterline in un programma che apporterà ulteriori miglioramenti alla famiglia di motori Trent. Per il Trent 7000 è stato introdotto un Durability Enhancement package che più che raddoppia l’engine time on wing e un secondo pacchetto di hot-section enhancements offrirà un ulteriore miglioramento fino al 30%.

Il motore è certificato per funzionare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend e ha dimostrato di essere compatibile con 100% SAF in futuro”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)