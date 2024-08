Air France ai blocchi di partenza per l’incrocio dei Paris 2024 Olympic and Paralympic athletes

A pochi giorni dalla cerimonia di chiusura dei Paris 2024 Olympic Games, tutti i team di Air France sono mobilitati per gestire il fine settimana critico imminente del più grande evento sportivo del mondo, di cui Air France è partner ufficiale.

“Dall’inizio della competizione, Air France ha trasportato oltre 10.000 ospiti accreditati (atleti, delegazioni, media) in rappresentanza di oltre 150 nazionalità. Oltre 1 ospite accreditato su 3 in arrivo a Parigi in aereo ha viaggiato con Air France, rendendola la compagnia aerea leader per numero di ospiti accreditati.

Gli arrivi di atleti e delegazioni olimpiche sono stati graduali, raggiungendo il picco il 25 luglio, alla vigilia della cerimonia di apertura. Le partenze sono già iniziate, con diversi medagliati che viaggiano su Air France questa settimana, tra cui lo svedese Armand “Mondo” Duplantis che ha vinto l’oro e battuto il record mondiale di salto con l’asta. La maggior parte delle partenze dovrebbe concentrarsi in una finestra di 48 ore intorno alla cerimonia di chiusura, programmata per domenica sera, 11 agosto, allo Stade de France.

Il picco di partenze è previsto per lunedì 12 agosto 2024, giorno in cui Air France prevede di trasportare circa 3.000 delegati a bordo di 280 voli. Con un totale di 120.000 clienti previsti in questo giorno, il traffico sarà simile a quello di un giorno di partenze importanti del fine settimana, il che è eccezionale per un lunedì”, afferma Air France.

“Per garantire un’esperienza senza interruzioni per tutti i clienti, che viaggino da o verso i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games o meno, Air France ha contribuito a creare un sistema dedicato per atleti e delegazioni nel cuore del Villaggio olimpico e paralimpico.

Oltre 125 Air France customer service agents lavoreranno duramente per 3 giorni, il 10, 11 e 12 agosto, per registrare i bagagli degli atleti e delle delegazioni che viaggiano con Air France e le sue compagnie aeree partner. Il check-in dei bagagli avrà luogo il giorno prima della partenza in un’area dedicata del Villaggio Olimpico, essenzialmente un aeroporto in miniatura allestito per l’occasione. I bagagli saranno quindi custoditi e trasportati a Parigi-Charles de Gaulle, dove saranno conservati fino al loro caricamento sull’aereo. In media, un atleta olimpico viaggia con 4 bagagli, tra cui 1 articolo di grandi dimensioni come kayak, aste per il salto, cerchi da ginnastica, bici da corsa su strada, ecc.

Il giorno della partenza, gli atleti saranno accompagnati all’aeroporto con un shuttle bus e seguiranno un percorso speciale, passando attraverso un terminal dedicato prima di raggiungere il gate di imbarco.

Accordi simili saranno in vigore per la partenza degli atleti e delle delegazioni paralimpiche il 7, 8 e 9 settembre 2024.

È la prima volta che Air France implementa un off-site check-in system su questa scala”, prosegue Air France.

“Accanto alle partenze degli atleti olimpici, gli arrivi degli atleti paralimpici stanno accelerando, a 19 giorni all’inizio della competizione. Circa 200 atleti accreditati che viaggiano su una quindicina di voli arriveranno questo fine settimana.

Air France prevede di trasportare più di 1 atleta paralimpico su 3 (35%) in viaggio verso Parigi per i Paris 2024 Games.

Tutti i team operativi e SAPHIR, il servizio Air France dedicato alle persone con disabilità, sono stati completamente mobilitati per diversi mesi per preparare questi arrivi, con volumi notevolmente superiori alla media di wheelchairs e altre attrezzature sportive specializzate. Gli atleti paralimpici che usano wheelchairs viaggiano in media con due wheelchairs, di cui una per le loro competizioni”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)