SWISS nomina Tabea Hasler come Head of Revenue Steering

Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Tabea Hasler Head of Revenue Steering. “Assumerà i suoi nuovi incarichi, nei quali riferirà al Chief Commercial Officer di SWISS, Heike Birlenbach e a Ulrich Lindner, Vice President Offer Steering & Ancillaries of the Lufthansa Group, il 1° settembre 2024. Nel suo nuovo incarico, Tabea Hasler avrà la responsabilità, insieme al suo team, di ottimizzare revenue management and revenue steering per gli Zurich and Geneva based services di SWISS e per i voli Edelweiss, nonché di guidare e promuovere vari revenue management projects dell’intero Lufthansa Group“, afferma SWISS.

“Con le sue spiccate competenze specialistiche nei settori delle vendite, della distribuzione e della gestione dei ricavi, il suo profondo apprezzamento per i processi analitici e le questioni e preoccupazioni strategiche, la sua profonda dedizione e impegno, Tabea Hasler è idealmente qualificata per assumere questa posizione impegnativa”, afferma il Chief Commercial Officer di SWISS, Heike Birlenbach. “Sono lieta di darle il benvenuto nella nostra SWISS Commercial Division. Desidero inoltre esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Christian Sigg, che è stato instancabile, insieme al suo team, nel perseguire gli ulteriori sviluppi di cui avevamo bisogno nel campo del revenue management ed è stato esemplare nel perseguire gli interessi commerciali della nostra compagnia”.

“Tabea Hasler può già vantare una lunga carriera all’interno di Lufthansa Group ed è attiva nella leadership della digital distribution del Gruppo dal 2021. In qualità di Head of Digital Ecosystems Steering & Innovation, ha avuto un ruolo determinante nell’ulteriore sviluppo digitale di Lufthansa Group, con la responsabilità della strategia generale, dei progetti e della gestione basata sui dati delle vendite delle compagnie aeree del Gruppo, tramite i loro direct digital partner and distribution channels. In precedenza, tra il 2017 e il 2021, ha svolto una serie di ruoli di project management e data scientist in varie aree del Gruppo, acquisendo una preziosa esperienza all’interno del Lufthansa Group Revenue Management methodologies team, in SWISS Corporate Development e nel più ampio campo IT.

Tabea Hasler è cittadina svizzera. Dopo aver conseguito un Master in Economia (con specializzazione in statistics and big data methodologies) presso l’Università di Zurigo nel 2017, ha recentemente ottenuto un Certificate of Advanced Studies (CAS) in Artificial Intelligence & Software Development da ETH Zurich”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)