Etihad Airways potenzia il network in Asia

Oggi si celebra la festa nazionale di Singapore ed Etihad Airways annuncia che inizierà a volare con il suo A380 verso Singapore (SIN) dal 1° febbraio 2025.

La città della regione dell’Asia-Pacifico diventa la quarta grande città a godere dell’esperienza Etihad A380, oltre a Londra e New York, e Parigi che sarà servita dall’A380 dal 1° novembre. Ciò significa che Etihad avrà il suo sesto A380 operativo entro l’inizio del 2025.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Siamo entusiasti di annunciare che il nostro iconico A380 inizierà a servire la rotta verso Singapore all’inizio del prossimo anno. Questo aereo offre ai nostri business and leisure travellers un’esperienza di volo eccezionale e collegamenti senza interruzioni con le nostre reti in Medio Oriente, Europa e Nord America. Evidenzia l’impegno di Etihad nell’ottimizzazione dei viaggi verso Abu Dhabi e oltre, garantendo maggiore comodità e comfort per i nostri ospiti. Avremo il nostro sesto A380 online il prossimo anno, mentre aumentiamo ulteriormente la nostra capacità per soddisfare le esigenze di viaggio dei nostri ospiti”.

“L’A380 conferisce un tocco speciale ai viaggi aerei. I passeggeri della Economy Class possono contare su un caloroso benvenuto con comode sistemazioni, tra cui 68 posti che offrono quattro pollici in più di spazio per le gambe e 337 Smart seats dotati degli innovativi poggiatesta ad ala fissa di Etihad e di grandi cuscini.

Sul ponte superiore, i Business Studios™ dispongono di 70 posti privati, completati dall’area lounge The Lobby. Ogni Business Studio è dotato di servizi premium progettati con Armani/Casa e connettività Wi-Fi, garantendo un’esperienza di viaggio produttiva e lussuosa.

I First Apartments sono nove lussuosi spazi privati, con stoviglie di design, sedie in pelle e un grande letto-pouf. Gli ospiti di First Class ricevono anche servizi personali e possono usufruire di un esclusivo bagno con doccia.

Al culmine del comfort c’è The Residence, l’unica three-room suite nel cielo. In grado di ospitare fino a due ospiti, The Residence dispone di un soggiorno privato, una camera da letto e un bagno privato, completo di doccia a 40.000 piedi. Un team dedicato di Etihad cabin crew garantisce un servizio senza pari.

Gli ospiti di The Residence possono concedersi un viaggio culinario con un menù à la carte, servito su stoviglie di design nel soggiorno privato, o anche optare per la colazione a letto. Dalla cucina gourmet allo champagne e al caviale, il The Residence Signature High Tea offre una gamma di opzioni sontuose”, afferma Etihad Airways.

“Etihad inoltre aumenterà i voli per la Thailandia a 41 a settimana dal 27 ottobre 2024.

In risposta alla richiesta dei clienti, Etihad volerà tre volte al giorno verso la vivace Bangkok, offrendo ai viaggiatori ancora più flessibilità e comodità di orario nella pianificazione del loro viaggio.

Inoltre, Etihad volerà a Phuket, lo splendido paradiso balneare della Thailandia, 20 volte a settimana, offrendo ai visitatori maggiori opportunità di godersi il sole, la sabbia e il mare nelle numerose spiagge o di esplorare il ricco patrimonio culturale della città.

Come per Bangkok, i servizi sono opportunamente programmati per offrire agli ospiti la scelta ottimale e massimizzare il loro soggiorno.

Le ultime frequenze sono ora aperte per la prenotazione. Gli ospiti che prenotano su etihad.com possono usufruire di uno scalo gratuito ad Abu Dhabi, trasformando una vacanza in due e godendo di un soggiorno gratuito fino a due notti nel loro hotel preferito nella vivace capitale degli Emirati Arabi Uniti“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)