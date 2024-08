Tempest: in corso la realizzazione del combat air demonstrator

Rolls-Royce informa: “I principali combat air industry partners del Regno Unito rivelano che sono in corso la produzione e l’assemblaggio della main aircraft structure per il primo crewed combat air demonstrator.

BAE Systems, Rolls-Royce, MBDA UK e l’UK Ministry stanno facendo progressi significativi nello sviluppo di un piloted supersonic aircraft per testare una gamma di nuove tecnologie, tra cui l’integrazione di funzionalità compatibili con la tecnologia stealth, con l’aereo pronto a volare entro i prossimi tre anni.

L’UK Government ha annunciato per la prima volta il flying combat air demonstrator nel luglio 2022 e ora più della metà del peso dell’aereo, tra cui fusoliera e ali, è in costruzione. Ciò è possibile grazie all’esperienza dell’industria della UK’s world-class defence industry, combinata con l’uso di tecniche digitali innovative e processi trasformativi, tra cui tecnologie di produzione avanzate, simulatori virtuali e piattaforme digitali.

Il flying demonstrator fornirà dati e lezioni inestimabili all’industria britannica per supportare l’introduzione di un nuovo combat aircraft dal 2035, noto nel Regno Unito come Tempest“.

Andy Higginson Rolls-Royce SVP Manufacturing, Assembly & Test Rolls-Royce, ha affermato: “Mettendo in mostra il meglio dell’ingegneria britannica, siamo orgogliosi di lavorare a questa iniziativa rivoluzionaria, che vede l’industria collaborare con oltre 100 fornitori del Regno Unito.

Il flying technology demonstrator è un catalizzatore per lo sviluppo di competenze nazionali e tecnologie avanzate, poiché uniamo competenze ingegneristiche a metodi innovativi per migliorare e aggiornare le competenze industriali. Vedere le physical testing and validation activities nei nostri Test Beds e la preparazione dei motori nella Bristol Defence Assembly and Operation Facility ci ricorda quanto sia vicino il GCAP development and production work.

Tali misure, insieme al supporto di apprentices, graduates and mid-career professionals, sono molto importanti, mentre ci prepariamo a consegnare Tempest in metà del tempo rispetto ai programmi precedenti, mantenendo il Regno Unito all’avanguardia nella difesa e nell’aerospazio”.

L’Air Commodore Martin Lowe, Future Combat Air Systems Programme Director for UK Ministry of Defence, ha affermato: “Il dimostratore ci sta aiutando a comprendere meglio la tecnologia avanzata necessaria per consegnare un sixth-generation fighter jet. I progressi che abbiamo fatto insieme, MOD e industria, in così poco tempo sono stati notevoli. Gran parte di ciò è dovuto a una nuova generazione di specialisti di ingegneria che stanno utilizzando soluzioni di produzione innovative per consegnare questo demonstrator aircraft”.

“Gli esperti di BAE Systems stanno utilizzando additive manufacturing processes, tra cui 3D printing, per sviluppare parti strutturali significative del velivolo in meno tempo e a costi ridotti. L’uso della Hot Isostatic Press (HIP) technology, che utilizza calore e pressione estremi per creare una parte metallica solida in qualsiasi forma richiesta, riduce il tempo necessario per produrre le parti e crea meno sprechi di materiale.

A Warton, Lancashire, i test pilots di BAE Systems, Rolls-Royce e Royal Air Force (RAF) hanno ormai volato per oltre 215 ore con il demonstrator aircraft in un simulatore su misura, fornendo prove cruciali a supporto della progettazione dell’aereo e dei successivi flight trials anni prima del suo primo volo, consentendo ai test pilots di acquisire familiarità con il volo dell’aereo.

Gli ingegneri di BAE Systems stanno anch’essi utilizzando una gamma di digital simulators and rigs per testare cockpit conditions come heating, cooling and oxygen supply, senza dover utilizzare un physical environmental rig.

MBDA sta lavorando con BAE Systems per testare i digital weapon integration processes per il dimostratore. L’obiettivo di queste tecniche digitali è dimostrare, attraverso test e valutazioni, che queste ridurranno i tempi e i costi per la weapons integration. Questo approccio collaborativo in questa fase iniziale del programma sta già mostrando potenziali benefici.

Rolls-Royce è pronta a consegnare due motori EJ200 da installare nel flying demonstrator aircraft, dopo i test di integrazione dell’anno scorso. I motori, donati dall’UK Ministry of Defence, saranno consegnati a BAE Systems nei prossimi 12 mesi, mentre questo programma collaborativo continua a fare buoni progressi”, prosegue Rolls-Royce.

“Questa gamma di nuove tecnologie dimostrerà e testerà gli elementi chiave del next generation combat air design, nonché le competenze, gli strumenti, i processi e le tecniche necessarie per sviluppare Tempest, che saranno forniti tramite il Global Combat Air Programme, con Regno Unito, Italia e Giappone“, conclude Rolls-Royce.

