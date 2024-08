News Brevi – 09.08.2024

AERONAUTICA MILITARE: BIMBA DI POCHI MESI TRASPORTATA D’URGENZA DA VELIVOLO DEL 31° STORMO – Si è concluso alle 14 di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di soli quattro mesi dall’Aeroporto di Cagliari-Elmas a Roma, effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Ciampino (RM). La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (CA) all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La lattante ha viaggiato in culla termica, accompagnata dai genitori e dall’equipe medica. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea (COA) dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’Aeroporto di Ciampino, dove un’ambulanza era già in attesa della piccola, il Falcon 50 è tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP “APPROVED OTA” CON OMIO – Ryanair ha annunciato oggi la sua nuova partnership “Approved OTA” con Omio, la principale piattaforma di trasporto globale, che sarà ora autorizzata a offrire i voli a basso costo di Ryanair ai propri clienti, migliorando le scelte e le esperienze dei viaggiatori. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership “Approved OTA” con la piattaforma di trasporto globale Omio. Grazie a questo nuovo accordo, i clienti Omio potranno prenotare i voli low cost di Ryanair, con la garanzia di una piena trasparenza dei prezzi e di un pieno accesso alla loro prenotazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Omio e di portare i loro clienti a bordo del nostro network leader di mercato nei prossimi mesi”. Veronica Diquattro, Presidente B2C Europe di Omio, ha dichiarato: “Questa è una pietra miliare nella nostra collaborazione con Ryanair. I viaggiatori avranno accesso diretto ai voli Ryanair su Omio, che offre ai clienti opzioni e consente di scegliere. Combinando l’ampia gamma di voli economici di Ryanair con le ampie opzioni di viaggio di Omio, l’alleanza tra Ryanair e Omio aiuta il nostro obiettivo per i viaggiatori, che è quello di offrire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità, convenienti e multimodali alle persone di tutto il mondo”.

FAA: UPDATE SUL BOEING 737-9 MAX – La FAA ha rilasciato un Update riguardo il Boeing 737-9 MAX, tipo di aeromobile che era rimasto coinvolto nel door plug incident il 5 gennaio scorso. “Per garantire un successo a lungo termine, la FAA monitora attivamente i progressi di Boeing in vari modi, tra cui: un team di esperti FAA esamina costantemente i progressi di Boeing e l’efficacia delle modifiche nell’affrontare i risultati dell’audit e le raccomandazioni del gruppo di esperti; i dirigenti senior della FAA si incontrano con Boeing settimanalmente per esaminare le metriche delle prestazioni, i progressi e le eventuali sfide che stanno affrontando nell’implementazione delle modifiche; seguono inoltre revisioni mensili per valutare i progressi di Boeing. La FAA continua inoltre a rilasciare airworthiness certificates per ogni Boeing 737 MAX di nuova produzione”.