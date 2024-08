T’way Air lancia nuovi voli diretti da Roma a Seoul

T’way Air, compagnia aerea low-cost con sede in Corea del Sud, annuncia nuovi voli diretti da Roma a Seoul (Incheon), migliorando le opzioni di viaggio tra Corea ed Europa sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti.

“Ieri sera è partito il primo volo diretto dall’aeroporto di Roma Fiumicino a Seoul, i cui biglietti possono essere acquistato sul sito ufficiale di T’way Air (https://www.twayair.com/).

T’way Air opererà tre voli settimanali (il martedì, il giovedì e la domenica) dalla capitale italiana a quella coreana, dallo scalo “Leonardo da Vinci” di Fiumicino all’aeroporto internazionale di Incheon.

Il volo partirà da Roma alle ore 21:15 e arriverà a Seoul alle 16:10 locali del giorno successivo. La connessione di ritorno partirà invece da Seoul alle 12:35 e atterrerà a Roma alle 19:15. Le tratte saranno operate con Airbus A330-200, con 246 posti, di cui 18 in business saver class. I passeggeri business ed economy potranno usufruire di due pasti omaggio per il viaggio di sola andata”, afferma il comunicato.

“Siamo entusiasti di presentare un nuovo volo diretto da Roma a Seoul, che collega queste due dinamiche città”, ha affermato Hong-Geun Jeong, amministratore delegato di T’way Air. “Questa nuova rotta faciliterà gli scambi tra Corea e Italia. Ci auguriamo che i nostri clienti italiani possare apprezzare le opportunità entusiasmanti che Seoul offre in fase di pianificazione della loro prossima vacanza”.

“Diamo il più caloroso dei benvenuti a T’Way Air, nuova compagnia aerea per lo scalo di Fiumicino”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Questo nuovo volo per Seoul contribuirà ulteriormente alla differenziazione dell’offerta su una direttrice di primaria importanza: oltre alla sua strategicità in ottica di connessione tra l’Italia e l’Asia, Seoul rappresenta uno dei mercati intercontinentali del Far East più rilevanti per Roma, con una crescita di traffico che nei primi 7 mesi del 2024 si attesta al +24% rispetto allo scorso anno”.

“Lo scorso maggio, T’way Air ha effettuato il suo volo inaugurale verso Zagabria, in Croazia, come prima destinazione in Europa. Il 28 agosto inaugurerà invece il volo Parigi-Seoul. La compagnia prevede di continuare ad espandere il proprio network, aggiungendo altre destinazioni, tra cui Barcellona e Francoforte, nella seconda metà di quest’anno. Per maggiori informazioni, visitare www.twayair.com“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa T’way Air – Aeroporti di Roma – Photo Credits: Aeroporti di Roma)