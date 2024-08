La flotta globale di Super Hercules cresce con la consegna del primo C-130J alla Nuova Zelanda

Lockheed Martin informa: “Una nuova era di tactical airlift capability per la Nuova Zelanda è ufficialmente iniziata, con la consegna da parte di Lockheed Martin del primo dei cinque C-130J Super Hercules tactical airlifters al New Zealand Ministry of Defence e alla New Zealand Defence Force, durante una cerimonia presso la Lockheed Martin facility a Marietta, Georgia, l’8 agosto.

Per quasi sei decenni, i C-130H della Royal New Zealand Air Force (RNZAF) hanno svolto un ruolo essenziale come risorse di primo intervento per la Nuova Zelanda e l’intera regione indo-pacifica. Gli equipaggi del 40 Squadron di stanza alla RNZAF Base Auckland, Whenuapai, utilizzeranno i nuovi C-130J, che rappresentano una delle configurazioni più avanzate del Super Hercules mai prodotte”.

“Dal supporto alle operazioni umanitarie e di soccorso in caso di calamità alla collaborazione con gli alleati nelle operazioni militari, i C-130 della Nuova Zelanda sono davvero una forza globale per il bene”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of business. “La nuova flotta C-130J della RNZAF continuerà a supportare queste missioni critiche, offrendo al contempo alla Nuova Zelanda un maggiore allineamento con gli alleati, una maggiore portata, capacità migliorate e performance comprovate per alcuni dei più esigenti tactical airlift operational requirements”.

“I funzionari della Nuova Zelanda hanno annunciato l’intenzione di modernizzare la flotta esistente di cinque C-130H con cinque C-130J-30 variants nel 2020, tramite una Foreign Military Sale con l’U.S. Air Force. Un joint project team con personale del New Zealand Ministry of Defence e della New Zealand Defence Force ha lavorato a fianco dell’U.S. Air Force e di Lockheed Martin per gestire gli aircraft delivery and training programs”, prosegue Lockheed Martin.

“In continua evoluzione, innovando continuamente e pronto per il futuro, il Super Hercules stabilisce lo standard e plasma il futuro delle tactical airlift missions, offrendo una moltitudine di vantaggi.

Questi fattori discriminanti includono una comprovata operational readiness con la massima facilità di transizione, maggiore affidabilità, superior tactical airlift and combat airdrop capabilities, certificazione da parte di oltre 20 airworthiness authorities, enhanced survivability.

Il C-130J offre inoltre un’interoperabilità senza pari con la NATO e le forze aeree globali, solide partnership industriali e bassi life-cycle costs verificati, con significativi risparmi di carburante, che si traducono in un’impronta di carbonio ridotta rispetto ad altri medium-sized jet airlifters”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Photo by Thinh D. Nguyenoto – Lockheed Martin)