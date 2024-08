airBaltic ordina altri 10 Airbus A220, portando l’ordine totale della compagnia aerea a 90 aerei

airBaltic conferma un ordine incrementale per altri 10 Airbus A220-300. Questo nuovo e quarto riordino porterà il total firm order della compagnia aerea a 90 aeromobili A220. “Già operativa con una flotta di circa 50 A220-300, airBaltic è attualmente il più grande cliente A220 in Europa e il più grande operatore A220-300 al mondo.

La compagnia di bandiera lettone ha una lunga storia di operazioni con l’Airbus A220-300, essendo stata il cliente di lancio nel 2016. Dal 2020 la compagnia aerea opera una A220-exclusive fleet. Con un ordine fermo per 90 A220-300, airBaltic rafforza ulteriormente la sua posizione di più grande cliente A220 in Europa”, afferma Airbus.

Martin Gauss, President and CEO of airBaltic, ha affermato: “Per la prima volta nella storia della compagnia, airBaltic prevede di operare una flotta di circa 100 aeromobili A220-300 e queste opzioni esercitate sono il passo successivo nella giusta direzione. Nel corso degli anni questo tipo di aeromobile ha dimostrato le sue capacità operative e il suo valore: è stato la spina dorsale delle nostre operazioni e ha svolto un ruolo fondamentale nella storia di successo internazionale di airBaltic. Esercitando queste opzioni, stiamo rafforzando il nostro incrollabile supporto e la nostra fiducia nel programma A220 e non vediamo l’ora di espandere la nostra flotta nei prossimi anni”.

Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales of Airbus Commercial Aircraft business, ha affermato: “Siamo onorati e grati che airBaltic stia piazzando il suo quarto follow-up order. Questo ultimo accordo della compagnia di bandiera lettone è una forte conferma del valore superiore e delle opportunità operative offerte da questo aeromobile di ultima generazione. L’A220 è semplicemente l’aeromobile più efficiente nella sua categoria di dimensioni, con una cabina spaziosa che guida i best Net Promoter Scores con i passeggeri ovunque venga operato e la range capability per volare senza scalo verso qualsiasi destinazione sulla rete attuale del vettore e oltre”.

“L’A220 è l’aereo più moderno della sua categoria, trasportando tra 120 e 150 passeggeri su voli fino a 3.600 miglia nautiche (6.700 km). Ha la cabina, i sedili e i finestrini più grandi della sua categoria, garantendo un comfort superiore.

Combinando aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente e circa il 40% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard del settore. L’aeromobile offre il 25% in meno di consumo di carburante e emissioni di CO2 per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a far sì che tutti i suoi aeromobili siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

A fine luglio Airbus ha ricevuto più di 900 ordini da circa 30 clienti per l’A220, di cui circa 350 sono stati consegnati. L’A220 è già in servizio con successo con oltre 20 operatori in tutto il mondo su oltre 1.400 rotte”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)