Wizz Air lancia la “All You Can Fly” membership

Wizz Air annuncia il lancio della sua membership “All You Can Fly”, offrendo un ampio numero di voli su un periodo di 12 mesi a €599, verso oltre 800 destinazioni.

“La “WIZZ All You Can Fly” membership è la prima del suo genere in Europa, con Wizz Air come unica compagnia aerea a offrire un numero così esteso di voli a prezzo fisso. La membership annuale da €599 darà ai viaggiatori accesso ai voli su tutta la rete Wizz Air, con una tariffa di prenotazione a soli €9,99. Questa nuova membership offrirà dunque ai viaggiatori un’opportunità straordinaria per viaggiare quanto desiderano, permettendo loro di risparmiare sul prezzo abituale dei biglietti.

Dal sole e dal mare del Mediterraneo alle escursioni nelle Alpi Austriache, fino alle città più in voga come Parigi e Londra, la WIZZ All You Can Fly membership connetterà i viaggiatori avventurosi ad alcune delle migliori destinazioni per un city break, sia in Europa che oltre.

Perfetta per i frequent flyer che sono sempre alla ricerca del loro prossimo viaggio, la membership è valida per un passeggero per un periodo di 12 mesi. Gli affiliati potranno scegliere tra le destinazioni disponibili 72 ore prima della data e dell’ora di partenza”, afferma Wizz Air.

“La compagnia aerea, inoltre, lancia un’offerta di prevendita limitata della All You Can Fly membership a un prezzo eccezionale di €499. La prevendita inizierà alle 10:00 CET del 13 agosto 2024 fino alle 23:59 CET del 15 agosto. Dopo la prevendita, la membership sarà disponibile al prezzo regolare di €599. I passeggeri potranno prenotare voli all’interno della WIZZ All You Can Fly membership a partire dal 25 settembre 2024.

I clienti Wizz Air potranno utilizzare la membership per volare quanto vorranno. Potranno viaggiare da quasi 200 città in oltre 50 paesi su 800 rotte WIZZ“, prosegue Wizz Air.

Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air, dichiara: “Siamo entusiasti di essere i primi a introdurre questa membership unica nel suo genere per i viaggiatori in Europa. La WIZZ All You Can Fly membership offrirà ai clienti centinaia di opzioni di viaggio a un prezzo fisso, dando loro la libertà di volare quando è più conveniente. Dai viaggiatori avventurosi ai nomadi digitali, questa membership renderà il viaggio più facile per i frequent flyer e li connetterà con nuovi luoghi e persone”.

“I servizi ancillari aggiuntivi come bagagli e selezione del posto non sono inclusi nella quota di membership, ma, come di consueto, possono essere aggiunti alla prenotazione separatamente. I posti saranno soggetti a disponibilità e le tariffe della WIZZ All You Can Fly membership non sono garantite per ogni volo pubblicizzato da Wizz Air. I clienti potranno prenotare i biglietti utilizzando la membership a partire dal 25 settembre 2024.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: https://wizzair.com/it-it“, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)