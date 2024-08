Tenerife diventa una nuova destinazione invernale per LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, aggiunge le Isole Canarie alla sua rete di rotte globali e volerà a Tenerife per la prima volta nell’inverno 2024/2025.

“Dal 27 novembre 2024, la compagnia di bandiera polacca collegherà il suo hub globale allo Chopin Airport di Varsavia con il Reina Sofía Airport nel sud di Tenerife tre volte alla settimana: mercoledì, venerdì e domenica. I voli sono operati da aeromobili Boeing 737 MAX 8. I voli di sei ore partono da Varsavia alle 7:50; il volo di ritorno parte alle 13:55 ora locale”, afferma LOT Polish Airlines.

“Dopo Atene, Lisbona, Larnaca, Lione e diverse altre città, Tenerife è un’altra nuova destinazione in Europa che opereremo tra qualche mese”, afferma Amit Ray, Director Italy, India, DACH Markets and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “LOT Polish Airlines continua la sua 2024-2028 growth strategy, che comprende l’espansione della flotta, l’ampliamento della rete, la sostenibilità e l’esperienza del cliente”.

Ulteriori informazioni sui voli LOT Polish Airlines sono disponibili su www.lot.com.

