Il Piper M700™ FURY riceve la certificazione FAA per Unpaved Field

Piper Aircraft, Inc. ha annunciato oggi che la sua ammiraglia, il nuovo M700 FURY, ha ricevuto l’approvazione della Federal Aviation Administration (FAA) per unpaved field operations. Questa importante pietra miliare amplia le capacità operative complessive dell’aeromobile.

“Le performance del FURY sono state eccezionali considerando i rigorosi testing requirements for unpaved field certification”, afferma Ron Gunnarson, VP of Sales, Marketing & Customer Support at Piper Aircraft. “La progettazione robusta e la qualità costruttiva dell’aeromobile hanno garantito operazioni senza interruzioni in tutte le test conditions. Anche il processo di certificazione è stato fluido con il Type Inspection Authorization (TIA) flight test completato in un solo giorno”.

“Piper Aircraft sta procedendo con diverse M700 FURY international validations sia a livello di aeromobile che per unimproved field operations. Tali convalide amplieranno in modo analogo la versatilità e l’utilità del Piper M700 FURY, rafforzando l’impegno di Piper nel soddisfare le esigenze riguardo l’operational environment della sua global customer base. Le consegne internazionali inizieranno nel terzo trimestre”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)