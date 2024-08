Nuovo volo da Genova a Budapest con Wizz Air

L’Aeroporto di Genova informa: “Prenderà il via il prossimo 29 ottobre il nuovo volo Genova-Budapest di Wizz Air. Il collegamento sarà operato tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Il volo è già in vendita con tariffe a partire da 24,99 euro a tratta, tasse e supplementi inclusi.

Wizz Air ha avviato la sua attività nel maggio 2004. Nel 2015, in occasione del suo 11° anniversario, la compagnia ha annunciato un ringiovanimento completo del brand, con nuovi servizi e una nuova livrea, posizionandosi tra le migliori compagnie aeree in Europa. Oggi è la terza compagnia aerea italiana e la più sostenibile a livello globale, con una flotta di 218 aeromobili con un’età media inferiore ai 5 anni, offre più di 800 rotte in oltre 50 paesi, in particolare da e per le sue basi del centro ed Est Europa”.

“Il nuovo volo per la capitale ungherese si aggiunge al collegamento Wizz Air per Tirana che era stato avviato nel 2021 e che oggi opera fino a sette voli a settimana.

I biglietti sono in vendita sul sito https://wizzair.com/it-it, attraverso la App WIZZ, in agenzia di viaggi”, conclude l’Aeroporto di Genova.

GENOVA – BUDAPEST – Martedì, Giovedì, Sabato – Dal 29 ottobre 2024.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova – Wizz Air – Photo Credits: Aeroporto di Genova – Wizz Air)