News Brevi – 14.08.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 24 ORE – Ryanair informa: “L’estate sta lentamente volgendo al termine, ma ciò non significa che anche i tuoi piani di viaggio debbano esaurirsi: Ryanair lancia oggi (14 agosto) una promozione flash di 24 ore, con tariffe a partire da €16,99 per viaggiare nei mesi di settembre e ottobre. Questa offerta limitata, che termina alla mezzanotte di stasera (14 agosto), offre un’ampia selezione di destinazioni ideali per tutti, su tutto il network leader del settore di Ryanair che conta ben 235 località”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “A metà settimana, Ryanair stimola i suoi clienti con incredibili ispirazioni per i viaggi, grazie a una entusiasmante promozione flash di 24 ore, con voli a partire da soli €16,99. Questa fantastica offerta di 24 ore termina alla mezzanotte di stasera (14 agosto), quindi non aspettare oltre e vai su Ryanair.com per prenotare il tuo prossimo viaggio a tariffa bassa verso una delle principali destinazioni di Ryanair”

EMIRATES RINNOVA LA PATNERSHIP CON IL BENFICA – Emirates Airline e S.L. Benfica hanno annunciato il rinnovo della loro partnership per altre cinque stagioni, estendendo la loro collaborazione fino al 2029. Questo rinnovo segna una pietra miliare significativa nel rapporto tra il club e la compagnia aerea, che collaborano da oltre un decennio. “Emirates è diventata Official Airline Partner del Benfica nel 2014 e un anno dopo ha approfondito la partnership con il club esponendo in modo evidente il suo brand iconico sulla parte anteriore delle maglie rosse del Benfica. Questo nuovo contratto, il più lungo e significativo firmato fino ad oggi nella storia del Benfica, continuerà con un focus rinnovato, portando il brand “Fly Better” aggiornato sulle divise e simboleggiando l’impegno condiviso sia della compagnia aerea che del club nel raggiungere nuove vette”, afferma Emirates. Boutros Boutros, Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand at Emirates, ha affermato: “Vediamo l’estensione della nostra partnership con il Benfica come un’opportunità per portare l’esperienza dei tifosi appassionati del club in Portogallo e in tutto il mondo a un nuovo livello, mentre cresciamo e approfondiamo la nostra associazione con uno dei club di maggior successo nella storia del calcio europeo. Riguarda anche il nostro investimento in Portogallo, parte integrante della nostra rete europea e una destinazione che serviamo da oltre 10 anni, e questa partnership illustra il nostro impegno a lungo termine nei confronti del paese”. “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Emirates, un brand che incarna eccellenza e ambizione”, ha affermato Rui Costa, presidente dell’SL Benfica. “Questo rinnovo è una testimonianza del successo della nostra collaborazione negli ultimi anni e della nostra visione condivisa per il futuro. Insieme, continueremo a librarci e raggiungere un successo ancora maggiore”. “L’ampio portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates include partnership con club calcistici europei d’élite come Arsenal, AC Milan e Real Madrid, nonché associazioni di alto profilo nei settori della vela, del rugby, del tennis e del golf. Come Official Airline Sponsor del Benfica dalla stagione 2015/16, Emirates è un partner fedele, con il logo Emirates “Fly Better”. Con questo rinnovo entrambe le organizzazioni stanno lavorando a stretto contatto per offrire esperienze eccezionali ai tifosi. Emirates opera 14 voli settimanali per Lisbona. La sponsorizzazione del Benfica è un altro esempio di investimento significativo in Portogallo. La compagnia aerea ha trasportato oltre 2,6 milioni di passeggeri dall’inizio delle sue operazioni in Portogallo, promuovendo i collegamenti commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti, il Portogallo e oltre. Oltre alla sua partnership con il Benfica, Emirates sponsorizza anche il Millennium Estoril Open come parte della sua sponsorizzazione di oltre 60 eventi di tennis ATP in tutto il mondo”, conclude Emirates.

AEROPORTO DI BOLOGNA: APPROVAZIONE DA PARTE DI ENAC DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL CONTRATTO DI PROGRAMMA 2023-2026 – L’Aeroporto di Bologna informa: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. informa di aver ricevuto in data odierna approvazione, da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, della propria motivata proposta di aggiornamento (ai sensi dell’art. 6, comma 3, del CdP stipulato nell’ottobre 2023) degli allegati al Contratto di Programma del quadriennio 2023-2026, viste le più aggiornate previsioni di traffico, comunque sostanzialmente in linea con le precedenti, anche in considerazione del coordinamento dello scalo a decorrere dalla Winter Season 2024-25 e considerato l’aggiornamento del Piano degli investimenti secondo nuove priorità e fasi esecutive e con taluni nuovi investimenti che portano a circa 200 milioni di Euro il valore degli investimenti del quadriennio, precedentemente definiti in circa 140 milioni. La proposta di cui oggi è stata data notizia di approvazione si ritiene rispondere al meglio alle esigenze dello scalo e della sua utenza. Il piano investimenti come rimodulato e autorizzato con orizzonte al 2026, corredato da un piano economico finanziario, presenta piena sostenibilità e sarà integralmente finanziato da AdB, con fondi propri ed attraverso finanziamenti bancari e della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)”.

LOCKHEED MARTIN E GENERAL DYNAMICS ANNUNCIANO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA PER SOLID ROCKETS MOTORS – Lockheed Martin e General Dynamics hanno annunciato la firma di un accordo di collaborazione strategica per la produzione di solid rocket motors che garantiranno sicurezza e resilienza a una domestic supply chain essenziale. “Mantenere una filiera solida e diversificata per i solid rocket motors è fondamentale per far progredire la nostra 21st Century Security® vision, per una base industriale di difesa più forte e resiliente, che mantenga i nostri clienti in tutto il mondo un passo avanti rispetto alle minacce emergenti. Questo accordo consente a Lockheed Martin e General Dynamics di accelerare la produzione di soluzioni richieste più rapidamente in futuro”, ha affermato Tim Cahill, president of Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Siamo orgogliosi di applicare la nostra competenza nei missile subsystems per fornire nuove capacità, che aggiungeranno resilienza alla domestic supply chain”, afferma Firat Gezen, president of General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS). “La collaborazione tra GD-OTS e Lockheed Martin sottolinea il nostro impegno comune nel rafforzare la base industriale della difesa e fornire capacità critiche”. Il lavoro iniziale si concentrerà sulla produzione di solid rocket motors per il Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) e verrà eseguito presso la General Dynamics facility in Camden, Arkansas, a partire dal 2025. Questo progetto sarà seguito da un phased planning approach per la transizione ad altri prodotti. GD-OTS espanderà le sue operazioni a Camden sfruttando la produzione avanzata per fornire solid rocket motors convenienti e affidabili su production scale. Ciò segue la recente creazione del Solid Rocket Motor Product Center di Lockheed Martin, progettato per aumentare la sicurezza della fornitura di cost effective propulsion systems.

CAMBIAMENTI NEL MANAGEMENT DI LUFTHANSA TECHNIK – Lufthansa Technik annuncia diversi cambiamenti nelle sue management positions chiave. I nuovi nominati provengono dall’interno dell’azienda. Già dal 1° maggio, Michael Kirstein ha assunto la carica di Vice President “Transformation Office” e porterà avanti il programma di crescita “Ambition 2030”. Con “Ambition 2030”, Lufthansa Technik mira ad espandere ulteriormente la sua posizione di leader mondiale nel supporto tecnico delle flotte di aeromobili. Michael Kirstein era precedentemente responsabile delle operazioni nell’engine services segment di Lufthansa Technik. Derrick Siebert, precedentemente Vice President Commercials Engine Services, è passato alla posizione di Vice President Operations Engine Services dal 15 maggio. Un mese dopo, il dott. Georg Fanta, ex Vice President Commercials Aircraft Component Services, ha completato la gestione dei Lufthansa Technik’s engine services e ha iniziato il suo nuovo ruolo di Vice President Commercials. A partire dal 1° luglio, Thomas Illner, in precedenza Chief Executive Officer of the Lufthansa Technik subsidiary BizJet, è stato nominato Managing Director and Head of Region Americas at Lufthansa Technik Component Services. Berit Plewinsky ha assunto la carica di Vice President Commercials Aircraft Component Services a partire dall’8 luglio. In precedenza ha ricoperto la carica di Senior Director Product Sales & Fulfillment Single Events e Closed Loop nell’aircraft component segment di Lufthansa Technik. Il 1° agosto sono entrati in vigore tre cambiamenti: Tim-Oliver Fedeler, in precedenza Head of Digital Innovation in the component segment, è diventato Managing Director of Lufthansa Technik Component Services Asia Pacific and Senior Director Product Sales & Fulfillment per questa regione. Jens Michel, in precedenza Head of Legal Affairs for EMEA (Europe, Middle East and Africa), ha assunto la carica di Vice President Sales North East Asia. Il dott. Alexander Sixt è entrato a far parte di Lufthansa Technik Intercoat come Managing Director. In precedenza era responsible for the Global Competence Center Warehouse & Aircraft Maintenance Solutions at Lufthansa Technik Logistik. Fabian Nagel, ex Senior Director Procurement Engines & Airframe, inizierà il 15 agosto come Vice President Sales VIP & Special Aircraft Services. Succede a Wieland Timm, che andrà in pensione a settembre dopo oltre 20 anni in azienda. Soeren Stark, Chief Executive Officer at Lufthansa Technik, ha affermato: “Per continuare il nostro percorso di successo, accogliere il cambiamento è essenziale. Sono lieto che possiamo ricoprire queste posizioni cruciali all’interno delle nostre stesse fila, a testimonianza dell’enorme talento all’interno della nostra azienda. Auguro a ciascuno di loro ogni successo nei loro nuovi ruoli e sono fiducioso che continueremo il nostro percorso di successo come team negli anni a venire”.