Lufthansa accoglie gli ospiti nella nuova premium lounge al Newark Liberty International Airport

Lufthansa Airlines ha aperto la sua nuova lounge premium nel Terminal B del Newark Liberty International Airport, New Jersey. Gli ospiti possono rilassarsi o lavorare nello spazio di 600 metri quadrati prima del volo.

“Il fulcro della lounge è lo Skyline Bar centrale. Lì, i passeggeri troveranno un’ampia selezione di cocktail, vini, liquori e bevande analcoliche, oltre a birra artigianale alla spina dal New Jersey, il “Garden State”. Sul fronte culinario, Lufthansa Group offre ai suoi ospiti una selezione di prodotti regionali freschi nell’area bistrot.

I passeggeri di First Class e i membri HON Circle hanno l’opportunità di gustare un menù à la carte in una sala da pranzo privata. Possono anche scegliere tra una selezione di vini e champagne di prima qualità.

Nella nuova lounge sono stati investiti circa 10 milioni di euro”, afferma Lufthansa Group.

Victoria Schuster, Vice President Product & Customer Experience Lufthansa Airlines, afferma: “Siamo orgogliosi di poter presentare ai nostri ospiti a Newark una nuova lounge che stabilisce nuovi standard. Offre ai viaggiatori privati accoglienti rifugi per il relax e ai nostri clienti business ampi spazi di lavoro. Questa lounge è una testimonianza del nostro impegno nei confronti del cliente mentre ci sforziamo di migliorare continuamente l’esperienza per i nostri ospiti, a terra e in volo. Ecco perché continuiamo a investire nella nostra offerta in tutto il mondo, sia nel New Jersey che altrove, per soddisfare gli standard premium di Lufthansa e, soprattutto, quelli dei nostri ospiti”.

“La nuova lounge presso Newark Liberty Airport offre spazio per circa 170 ospiti, con un aumento della capacità del 25% rispetto allo spazio precedente. La lounge è aperta ai passeggeri di First e Business Class di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group che volano a Newark Airport, nonché ai membri HON Circle e Senator.

La struttura multifunzionale della lounge riflette le diverse esigenze dei viaggiatori prima del volo. Un terzo dello spazio è dedicato alle esigenze dei viaggiatori d’affari e offre, tra le altre cose, tavoli comuni funzionali con opzione di ricarica wireless o stampa wireless.

La parte rimanente dello spazio invita al relax, con comode sedute per gruppi di diverse dimensioni, dai posti singoli per viaggiatori singoli ai posti per coppie o gruppi più grandi. Le sale multifunzionali offrono spazio per riunioni, chiamate o per far giocare i bambini.

Attualmente Lufthansa gestisce circa 60 lounge in 17 sedi in tutto il mondo, offrendo ai propri ospiti un luogo in cui rilassarsi o lavorare prima del volo”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)