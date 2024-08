Lufthansa: livrea speciale “helping hands” per i 25 anni di help alliance

Esattamente 25 anni fa, i dipendenti di Lufthansa Group a Francoforte sul Meno fondarono help alliance, l’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group. “Per celebrare questo anniversario, la più grande compagnia aerea europea invia un chiaro segno di supporto in tutto il continente: un Airbus A321neo con la scritta “help alliance” e tante “helping hands” colorate volerà sulla rete di rotte europee di Lufthansa dall’autunno.

L’aereo con l’help alliance sticker rende omaggio a tutte le persone che hanno dimostrato grande impegno per l’organizzazione umanitaria negli ultimi 25 anni e raccoglie donazioni. Chi si affretta può lasciare simbolicamente un’impronta colorata della mano sull’aereo. C’è spazio per un totale di 300 impronte di mani sull’aereo, che possono essere acquistate su helpalliance.org. Il denaro verrà utilizzato per fornire ai bambini in Africa e India libri scolastici e pasti, tra le altre cose”, afferma Lufthansa Group.

Vivian Spohr, patroness of help alliance, afferma: “Mi rende orgogliosa e grata che Lufthansa stia inviando un segnale forte e altamente visibile nel 25° anniversario di help alliance. L’organizzazione umanitaria sarebbe inconcepibile senza le persone che si prendono cura di chi ha bisogno di supporto, sia attivamente in progetti in tutto il mondo che come donatori. Le “helping hands” sull’aereo sono un tributo al loro grande lavoro. Ogni donazione aiuta a dare ai bambini di tutto il mondo un futuro migliore. Con help alliance ci assumiamo la responsabilità, nel passato e nel futuro, perché abbiamo ancora molto da fare”.

“Le parti interessate possono trovare maggiori informazioni ed effettuare una donazione sul sito web di help alliance.

help alliance è stata fondata nel 1999 da dipendenti Lufthansa dedicati per unire l’impegno di molti singoli colleghi. Ad oggi, l’organizzazione si è sviluppata in una forza trainante e pilastro centrale dell’impegno sociale dell’intero Lufthansa Group. Con un focus su istruzione, formazione e lavoro, help alliance è attualmente coinvolta in oltre 60 progetti in 29 paesi, collaborando con partner locali competenti e utilizzando i punti di forza di Lufthansa Group per creare prospettive future per bambini, giovani e giovani adulti”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)