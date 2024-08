News Brevi – 16.08.2024

ETIHAD AIRWAYS RIPORTA LE STATISTICHE DI TRAFFICO DEL MESE DI LUGLIO 2024 – Etihad Airways ha pubblicato i suoi dati preliminari sul traffico per luglio 2024. La compagnia aerea ha accolto 1,7 milioni di passeggeri, raggiungendo un robusto average load factor dell’89% per il mese. Il CEO di Etihad Airways, Antonoaldo Neves, ha affermato: “Il numero di passeggeri a luglio è aumentato del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sottolineando la nostra continua forte crescita. Da inizio anno abbiamo servito 10,4 milioni di passeggeri, in aumento di 2,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e, a luglio 2024, il nostro conteggio dei passeggeri su 12 mesi è ora di 16,8 milioni. Il load factor di luglio dell’89% riflette la nostra performance di successo durante un periodo estivo di punta, in mezzo a una significativa espansione della capacità dal 2023. La nostra flotta continua a crescere, passando da 78 a 93 aeromobili a luglio 2023, e ora serviamo 10 destinazioni in più rispetto a un anno fa”.

LOCKHEED MARTIN ACQUISIRA’ TERRAIN ORBITAL – Lockheed Martin ha annunciato oggi la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di Terran Orbital, leader mondiale in satellite-based solutions che supportano principalmente i settori aerospaziale e della difesa. “Terran Orbital offre high throughput, robotic manufacturing capacity and high-performing modular space vehicle designs. Insieme al record di performance e innovazione di Lockheed Martin, questa transazione inaugurerà una gamma ancora più ampia di capacità e valore per i clienti. Lockheed Martin utilizza i satelliti di Terran Orbital per il suo lavoro, in particolare con gli Space Development Agency’s Transport and Tracking Layer programs e in diverse delle sue dimostrazioni tecnologiche autofinanziate”, afferma Lockheed Martin. “Abbiamo lavorato con Terran Orbital per più di sette anni su una varietà di missioni di successo”, ha affermato Robert Lightfoot, president, Lockheed Martin Space. “Le loro capacità, il loro talento e il loro slancio aziendale sono in linea con i piani strategici di Lockheed Martin Space e non vediamo l’ora di accoglierli nel nostro team. I nostri clienti richiedono tecnologie avanzate e uno sviluppo del prodotto ancora più rapido, ed è ciò che possiamo ottenere insieme”. La transazione è destinata ad aprire la strada a ulteriori progressi, poiché Lockheed Martin continua a investire in tecnologia, persone e capacità per supportare le future esigenze dei clienti.

AIR CANADA VACATIONS LANCIA LA NUOVA ‘VACATION MOOD’ CAMPAIGN – Air Canada Vacations annuncia il lancio della sua ‘Vacation Mood’ fall/winter brand campaign. La social-first campaign è stata progettata per mettere i viaggiatori canadesi in prima linea invitandoli a condividere il loro vacation mood sui social media con l’hashtag #MyVacationMood e taggando @aircanadavacations, per avere la possibilità di essere presenti sui canali social di Air Canada Vacations. La campagna mira a creare una community di viaggiatori che si scambiano e condividono esperienze di viaggio uniche. “Vogliamo ispirare i canadesi a sognare la loro prossima vacanza invitandoli a esprimere la propria opinione nella nostra campagna”, ha affermato Nino Montagnese, Vice President at Air Canada Vacations. “Creando connessioni autentiche ed emozionali attraverso il viaggio, celebriamo il modo in cui ci fa sentire e ci unisce”. La campagna, che si svolgerà dal 15 agosto all’8 settembre 2024, include media digitali e social, un concorso “My Vacation Mood” e posizionamenti mediatici out-of-home in città chiave in tutto il paese, ognuno dei quali raffigura una serie di momenti e stati d’animo delle vacanze. La campagna svela anche la nuova Digital Sun Guide 2024/2025 di Air Canada Vacations, che presenta una raccolta curata di pacchetti di viaggio all-inclusive.

AMERICAN AIRLINES E STAND UP TO CANCER (SU2C) LANCIANO LA LORO CAMPAGNA ANNUALE – American Airlines, in collaborazione con Stand Up To Cancer® (SU2C), sta lanciando la sua campagna annuale per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e sta invitando i clienti a contribuire. “La campagna è iniziata con un nuovo potente public service announcement con l’actress, film producer and SU2C celebrity ambassador Rosario Dawson. Da ora fino al 30 settembre, i clienti riceveranno 25 miglia bonus AAdvantage® per ogni dollaro donato di $25 o più a Stand Up To Cancer. Inoltre, chiunque utilizzi la propria carta di credito AAdvantage® Mastercard® per contribuire con una cifra compresa tra $25 e $10.000 riceverà 50 miglia bonus AAdvantage® per dollaro fino al 30 settembre o fino a quando non saranno stati donati $3 milioni, a seconda di quale evento si verifica per primo. Per donare, i clienti possono visitare SU2C.org/AA”, afferma American Airlines. “Il cancro colpisce innumerevoli vite, tra cui molti membri del nostro team e i loro cari. La nostra partnership di otto anni con Stand Up To Cancer è diventata una parte importante della nostra compagnia aerea. Ci consente davvero di vivere il nostro scopo di prenderci cura delle persone nel viaggio della vita, supportando al contempo la missione fondamentale di Stand Up di promuovere la ricerca salvavita”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications and Marketing Officer, American. “Da quando abbiamo unito le forze nel 2016, American ha raccolto oltre $20 milioni attraverso iniziative di raccolta fondi a beneficio di SU2C. Nel 2019, American ha lanciato una campagna che ha dato a chi ha donato la possibilità di onorare una persona cara includendo il proprio nome su un aereo Airbus A321 con una speciale SU2C livery. Quest’anno, per dare ulteriore risalto alla campagna e dare ai clienti l’opportunità di sostenere l’importante causa, American lancerà un limited-edition specialty amenity kit design creato in collaborazione con il marchio di moda sostenibile Raven + Lily. I nuovi Flagship® First Class and Flagship® Business Class kits presentano i colori giallo, arancione e rosso SU2C, insieme al riconoscibile bordo a zig-zag di Raven + Lily, mentre il Premium Economy kit presenta il giallo SU2C. I kit in edizione limitata presenteranno nuovi marchi e offerte per la cura della pelle. I clienti possono scansionare un codice QR all’interno dei kit per donare facilmente alla campagna. I kit speciali SU2C prenderanno il volo più avanti quest’anno. Questo kit segna il secondo limited-edition amenity kit di American da quando la compagnia aerea ha lanciato un nuovo amenity kit program all’inizio di quest’anno”, prosegue American Airlines. Rusty Robertson, co-fondatore di SU2C, afferma: “Ringraziamo Rosario Dawson per aver prestato la sua voce a questa campagna, così come American Airlines e i suoi clienti, le cui generose donazioni stanno mettendo fondi essenziali nelle mani delle menti più brillanti della scienza che lavorano instancabilmente per accelerare la ricerca e salvare vite ora”. “SU2C riunisce i migliori e i più brillanti nella comunità del cancro per aiutare le nuove terapie a passare rapidamente dal laboratorio al paziente. Galvanizzando la comunità dell’intrattenimento, SU2C crea consapevolezza ed educa il pubblico sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento del cancro e raccoglie fondi per sostenere questi sforzi”, conclude American Airlines.

IL FORTH WORTH FIGHTER WING ENTRA IN UNA NUOVA ERA CON GLI F-35 – F-35 informa: “Il 301st Fighter Wing ha recentemente ricevuto i suoi primi due F-35 alla Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth, Texas, segnando una nuova era per l’Air Force Reserve Command’s first standalone F-35 wing. Gli aerei sono i primi di 26 F-35A per la Cowtown unit incaricata di addestrare e schierare combat-ready Airmen. Il 301st ha utilizzato gli F-16 negli ultimi tre decenni. I primi due F-35 dell’unità sono dotati dell’initial Tech Refresh-3 (TR-3) software, che abilita le nuove Block 4 capabilities all’avanguardia. L’anno scorso, il 301st Fighter Wing ha condotto il suo ultimo dispiegamento con gli F-16, una pietra miliare per i membri dell’unica Air Force Reserve fighter unit del Texas”.

ANA ANNUNCIA IL PRIMO POKEMON IN-FLIGHT SAFETY VIDEO – All Nippon Airways (ANA) inizierà a riprodurre Pokémon-themed in-flight safety and disembarkation videos, creati congiuntamente con la Pokémon Company, a partire dal 15 agosto sui “Pikachu Jet NH” e “Eevee Jet NH” di ANA. A marzo 2023 ANA Group si è unito a “Pokémon Air Adventures” in collaborazione con Pokémon Company, operando due aeromobili appositamente dipinti per i voli internazionali, “Pikachu Jet NH” e “Eevee Jet NH” (NH è il codice IATA di ANA). Il concept dell’in-flight safety video, creato congiuntamente da ANA e da Pokémon Company, è quello di creare un’esperienza che tutti i passeggeri, dai bambini agli adulti, vorranno guardare. L’in-flight safety video è stato preparato per fornire importanti informazioni sulla sicurezza in un formato semplice e coinvolgente per i passeggeri di tutto il mondo. “La partnership con The Pokémon Company riunisce due brand iconici per creare una in-flight safety experience unica che unisce senza soluzione di continuità le generazioni, offrendo informazioni divertenti e istruttive”, ha affermato Motoaki Ueno, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “In ANA, ci impegniamo a garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e questo approccio innovativo ci consente di migliorare l’esperienza di volo, combinando informazioni essenziali sulla sicurezza con un intrattenimento coinvolgente. Questa collaborazione unica garantisce ai viaggiatori di tutte le età un viaggio memorabile e piacevole con noi”. Oltre alla narrazione giapponese-inglese e ai sottotitoli multilingue in un totale di 18 lingue, è stata adottata la lingua dei segni, in collaborazione con la Japanese Federation of the Deaf, per garantire l’accessibilità a un pubblico più ampio. I nuovi in-flight safety and disembarkation videos sono disponibili sul canale YouTube ufficiale di ANA, ANA Global Channel.

AEROPORTO DI CATANIA RIAPERTO IERI SERA DOPO LA CHIUSURA PER CENERE VULCANICA – L’Aeroporto di Catania informa che, in seguito alle attività di pulizia e decontaminazione della pista e della area di movimento, é stato deliberato ieri sera il ripristino delle operazioni di decollo. I passeggeri sono pregati di verificare eventuali con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

EMIRATES E USTA FOUNDATION LANCIANO L’INIZIATIVA “FORCE FOR GOOD” – USTA ed Emirates hanno annunciato un rinnovo trasformativo della partnership che estenderà il supporto di lunga data di Emirates agli US Open Tennis Championships. “Ora al suo 13° anno consecutivo, Emirates è tornata come compagnia aerea partner ufficiale degli US Open ed è pronta ad avere un impatto sulle comunità locali negli Stati Uniti. La partnership pluriennale estesa vedrà Emirates e la USTA Foundation lanciare la Emirates “Force for Good” court refurbishment initiative in tutte le città degli Stati Uniti. Il programma verrà lanciato durante l’US Open 2024 nei campi De Hostos Playground di Brooklyn, con la ristrutturazione di tre campi che verrà svelata il 7 settembre. Nel nuovo periodo pluriennale, il programma sosterrà decine di migliaia di giovani con risorse insufficienti con un accesso che cambierà la loro vita al tennis e all’istruzione. L’iniziativa “Force For Good” di Emirates donerà annualmente alla USTA Foundation, collaborando per risistemare i campi in parchi, scuole e centri comunitari poco serviti nelle città servite da Emirates in America. I finanziamenti di Emirates sosterranno la programmazione di tennis and education programming su quei campi riqualificati e sosterranno i giovani locali e le loro famiglie assistiti dalla USTA Foundation in quelle città”, afferma Emirates. Boutros Boutros, Emirates’ Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand, ha affermato: “Emirates è lieta di tornare ad essere la compagnia aerea ufficiale degli US Open, dove condividiamo la passione per il tennis e lo sport con i nostri fan globali. Questo è il nostro 13° anno di partnership con USTA e siamo particolarmente orgogliosi di celebrare il nostro rinnovato impegno per il prestigioso evento introducendo una nuova iniziativa comunitaria, che toccherà le vite dei giovani nelle comunità di tutti gli Stati Uniti. Emirates opera in 12 città del paese ed è gratificante restituire qualcosa alle comunità che serviamo. La ristrutturazione dei campi da tennis e il supporto dei training programs sono un modo significativo per ispirare i giovani amanti del tennis e le future stelle e siamo lieti di svolgere un ruolo nel coltivare il talento tra i giovani. Non vediamo l’ora di svelare i primi tre campi ristrutturati a Brooklyn, New York, dove le nostre operazioni negli Stati Uniti hanno avuto inizio 20 anni fa”. La partnership in corso di Emirates con la United States Tennis Association (USTA) e l’evento sportivo annuale di alto profilo risale al 2012. L’US Open è stata la prima partnership per un torneo del Grande Slam® per Emirates e da allora il portafoglio di sponsorizzazioni della compagnia aerea è cresciuto fino a includere tutti e quattro i tornei del Grande Slam®, oltre ad altri 60 tornei durante l’anno in partnership con l’ATP.